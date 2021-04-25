Руководитель ассоциации футболистов — игрокам Высшей лиги: Извинитесь 4 25.04.2021, 18:09

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Футбол в Беларуси придется отстраивать заново.

Бывший футболист Александр Сверчинский, создавший ассоциацию игроков, обратился к подписавшим провластное письмо футболистам высшей лиги, пишет «Трибуна».

«Во-первых, я хочу извиниться. Извиниться перед болельщиками и перед теми, кого мы разочаровали подписанием провластного письма. Я говорю мы, потому что считаю, что ответственность за этот позор должен разделить каждый футболист: от капитана команды до самого молодого игрока дубля. Нам нет оправданий. Это спланированное циничное убийство уважение болельщиков руками футболистов. Мы, футболисты, не должны были это допустить и обязаны были отстаивать молодых игроков, на которых оказывается давление. И не отдавать их на растерзание.

Поймите, подпись провластного письма не предполагает никаких финансовых гарантий для вас. Экономический коллапс – вопрос времени. Когда у госорганов закончатся деньги и станет выбор финансировать силовой блок или футбол – ответ очевиден. И руководство клубов знает это. Денег рано или поздно не будет. Именно поэтому 80 процентов подписанных зимой контрактов были составлены так, что клубы в случае недофинансирования сократят вам зарплату в любой момент и без всяких предупреждений. Выходит, что сделка сомнительная. Согласитесь? До этого момента я честно гордился вашей стойкостью. Мне не было стыдно за ваше молчание, потому что вы люди и чувство страха свойственно всем. Но сейчас нас официально втянули в процесс уничтожения футбола. АБФФ и Министерство спорта готовы оставить после себя выжженую землю. Но нам жить на этой выжженой земле вместе с болельщиками. И как мы будем отстраивать футбол заново, если не сможем смотреть им в глаза? Я предлагаю вам извиниться перед болельщиками. Я уверен, что об этом думают, но не могут сказать ваши руководители. Они тоже понимают, что предательство людей им еще откликнется. Но клубы заложники ситуации, а вы – нет. Дайте болельщикам шанс узнать вас такими, какими знаю вас я, порядочными людьми, которые достойны их доверия. Извинитесь, – сказал Сверчинский в видеообращении.

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