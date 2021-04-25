В Молдове партия Санду зовет граждан на акцию в поддержку Конституционного суда 25.04.2021, 20:15

Фото: ЕРА

Партия опубликовала в соцсетях видеообращение.

Партия президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" призвала граждан в понедельник выйти под стены Конституционного суда и выразить ему поддержку на фоне попытки конституционного переворота.

Об этом сообщает NewsMaker.

Партия опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором говорит, что Молдова проходит важный момент в своей истории и неравнодушные граждане должны выйти на защиту Конституции.

Акция анонсирована на 8:00 утра понедельника, 26 апреля.

Тем временем под зданием КС уже собрались около десятка ветеранов, призывая защитить Конституционный суд, а граждан страны - "не оставаться равнодушными к тому, что происходит в Молдове".

"Воры хотят отобрать то, что нам удалось отстоять с оружием в руках ... Призываю всех объединиться. Будьте готовы выйти и защитить свои права, защитить Конституционный суд. Выйдем и скажем, что этот парламент нас больше не представляет", - цитируют одного из участников акции.

Ветераны также призвали Генеральную прокуратуру "принять меры для наказания узурпаторов".

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