В Молдове партия Санду зовет граждан на акцию в поддержку Конституционного суда
- 25.04.2021, 20:15
Партия опубликовала в соцсетях видеообращение.
Партия президента Молдовы Майи Санду "Действие и солидарность" призвала граждан в понедельник выйти под стены Конституционного суда и выразить ему поддержку на фоне попытки конституционного переворота.
Об этом сообщает NewsMaker.
Партия опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором говорит, что Молдова проходит важный момент в своей истории и неравнодушные граждане должны выйти на защиту Конституции.
Акция анонсирована на 8:00 утра понедельника, 26 апреля.
Тем временем под зданием КС уже собрались около десятка ветеранов, призывая защитить Конституционный суд, а граждан страны - "не оставаться равнодушными к тому, что происходит в Молдове".
"Воры хотят отобрать то, что нам удалось отстоять с оружием в руках ... Призываю всех объединиться. Будьте готовы выйти и защитить свои права, защитить Конституционный суд. Выйдем и скажем, что этот парламент нас больше не представляет", - цитируют одного из участников акции.
Ветераны также призвали Генеральную прокуратуру "принять меры для наказания узурпаторов".