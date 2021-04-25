Трамп считает, что после блокировки его аккаунта Twitter стал «скучным и бесполезным»2
- 25.04.2021, 20:57
Экс-президент США рассказал, как теперь общается со СМИ.
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что после того, как Twitter навсегда заблокировал его аккаунт, соцсеть стала «скучной» и «бесполезной».
Об этом он заявил в интервью Fox News, пишет unian.net.
По словам Трампа, теперь он предпочитает общаться со СМИ и общественностью с помощью пресс-релизов, а не использовать соцсеть.
«Каждый раз, когда я выпускаю релиз, он оказывается повсюду. Он лучше, чем Twitter. Намного элегантнее, чем Twitter, и Twitter действительно скучен», - заявил Трамп.
Как отметил экс-президент, когда он много лет назад начинал пользоваться Twitter, соцсеть была похожа на «провальную платформу», однако после его публикаций, соцсеть якобы стала «захватывающей»
«Я думаю, что я имел к этому непосредственное отношение», - признался Трамп, добавив, что после блокировки его аккаунта Twitter стал «бесполезным».