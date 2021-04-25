Партизаны Серебрянки прошли молчаливым маршем 25.04.2021, 21:41

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Цель акции — напомнить о трагедии на ЧАЭС.

Завтра, 26 апреля, ровно 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает Telegram-канал «Менск разам».

Сегодня второй такой катастрофой может стать Островецкая АЭС. Энергоблоки были построены и запускались с многочисленными нарушениями. Сейчас мы каждый день находимся под угрозой очередной катастрофы.

Партизаны Серебрянки прошли молчаливым маршем в память о жертвах аварии и против молчания, которое может губительно сказаться на человеческих жизнях.

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