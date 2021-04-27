В профсоюзе РЭП выберут нового председателя 27.04.2021, 18:45

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Василий Завадский уехал из Беларуси.

Прежний руководитель Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Василий Завадский с 19 апреля сложил с себя полномочия председателя.

«Профсоюзная жизнь — стремительная и бурная всегда, а особенно в сегодняшних обстоятельствах. Нередко требуется быстрое реагирование на ситуацию, принятие оперативных решений.

Длительное пребывание в вынужденном отъезде, невозможность постоянно держать руку на пульсе профсоюзного организма и полноценно участвовать в жизнедеятельности профсоюза не идут на пользу нашей организации. Все вышеупомянутое и вынудило меня просить Совет профсоюза об отставке с должности председателя», — прокомментировал «НН» свое решение Василий Завадский.

В феврале 2020 года в офисе РЭП прошли обыски. В диване на кухне был найден патрон. Завадский остался на свободе, но в скором времени уехал из Беларуси в Вильнюс.

Исполняющим обязанности председателя профсоюза является активист из Орши Василий Береснев. Кто станет новым лидером организации, будет решено 22 мая.

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