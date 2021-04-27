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В Мьянме противники хунты сожгли ее базу на границе с Таиландом

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  • 27.04.2021, 20:37
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В Мьянме противники хунты сожгли ее базу на границе с Таиландом
Тренировка бойцов Каренского Национального союза (KNU)
фото: social media via reuters

Стало известно об ожесточенных боях между захватившими в Мьянме власть военными и их противниками.

В Мьянме усиливается противостояние между захватившими власть военными и их противниками. В частности, во вторник, 27 апреля, военизированная группировка этнического меньшинства каренов (Каренская национально-освободительная армия, KNLA) захватила контрольный пункт военных вблизи границы с Таиландом, передает DW.

Представитель Каренского Национального союза (KNU) сообщил, что солдаты бежали, контрольный пункт был подожжен и пока неизвестно, есть ли убитые. Позднее журналистка телеканала NHK World Japan Эви Чомчуен сообщила в Twitter, что со стороны каренов были убиты четверо солдат, двое ранены. Ранее она опубликовала фото и видео, на котором виден огонь после поджога контрольного пункта.

Стало известно также об ожесточенных боях между военными и их противниками в других частях Мьянмы, например в штате Чин на границе с Индией и штатах Шан и Качин на северо-востоке страны.

В штате Карен бежали из дома 24 000 человек

KNU - одна из более 20 вооруженных группировок, выступающих против путчистов. По некоторым оценкам, под контролем противников военных находится треть всей территории Мьянмы, в основном территории на границах. По данным правозащитных организаций, в последние недели из-за атак с воздуха и других насильственных действий со стороны военной хунты в штате Карен были вынуждены покинуть свои дома не менее 24 000 жителей деревень.

После военного переворота, произошедшего 1 февраля, в Мьянме были задержаны тысячи человек, около 750 - застрелены, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь бегством. 24 апреля страны - члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявили, что договорились с главой военных властей Мьянмы о плане прекращения кризиса в этой стране.

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