Польша отказалась от участия в «Славянском базаре» 13 27.04.2021, 21:20

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Вместо «базара» поляки планируют провести онлайн-фестиваль солидарности с белорусским народом.

27 апреля стало известно, что польские организаторы национального отбора на «Славянский базар», общество Słowiańska Dusza, отказались от участия в фестивале, передает telegraf.by.

НАУ под руководством Павла Латушко предложило обществу Słowiańska Dusza с 14 по 19 июля 2021 года провести онлайн-фестиваль солидарности с белорусским народом и пригласить на него исполнителей из Беларуси, которые подверглись репрессиям.

«Культурное сообщество свободных белорусов готово к сотрудничеству с товариществом Słowiańska Dusza», — сообщил в НАУ.

«Народное антикризисное управление признательно Słowiańska Dusza за небезразличие к судьбам белорусских деятелей культуры. Мы верим, что решение общества станет хорошим примером для оргкомитетов других стран, которые занимаются национальными отборами на «Славянский базар», — говорится в письме команды Павла Латушко польским организаторам отборочного тура на «Славянский базар».

Общество «Słowiańska Dusza» с 2016 года занималось национальным отбором на «Славянский Базар». Там отказались от сотрудничества с Витебским фестивалем в 2021 году и заявили, что не хотят испортить репутацию польских участников.

«Наши ценности — это свобода, честность и справедливость, поэтому было бы невозможно закрывать глаза на ситуацию, касающуюся наших братьев, соседей-белорусов», – пояснило общество в своем заявлении.

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