Поздние прогулки в смирительной рубашке 7 Владимир Халип

28.04.2021, 7:58

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Владимир Халип

Такие обычно не выживают.

Этот унылый режим болен давно и безнадежно. Такие обычно не выживают. Слишком много тяжелых недомоганий скопилось за неполные двадцать семь лет. Виноват во всем образ жизни – суматошный и бестолковый. А потому внушительная коллекция недугов не заставила себя долго ждать. Однако оптимисты утверждают, что душевные расстройства для окружающих не опасны. Надо просто соблюдать дистанцию и не расслабляться. А вот смирительная рубашка – это негуманно и неэффективно. Не лучше ли просто набраться терпения и подождать.

Вот только в реальной жизни не все так радужно и безмятежно. Еще в брежневские времена знакомому сотруднику молодежной газеты вдруг повезло: получил полуторку в пятиэтажке. Поселился там с женой и маленькой дочкой и был безмерно рад. Он даже представить не мог, почему внезапно выпала такая удача. И этаж подходящий, и соседи по площадке молодые, веселые.

И только в квартирке напротив – обитал одинокий, неразговорчивый дядечка предпенсионного возраста. На приветствия не отвечал, ухмылялся загадочно. Как потом оказалось - пациент соответствующего заведения. Снисходительный консилиум признал, что его недомогание в результате продолжительного лечения вошло в стадию стойкой ремиссии. А потому он может без особых проблем вернуться в ряды строителей коммунизма.

Однако несколько дней спустя, когда наш новосел поздним вечером вернулся из редакции, неразговорчивый сосед схватил топор и без всякого повода начал рубить его дверь. Вызванный в суматохе наряд милиции незаконные действия пресек и составил протокол о бытовом происшествии. Стражи порядка пояснили при этом, что для буяна никак последствий не будет – у него есть справка. А тут еще вдобавок луна. Вон какая огромная и зловещая висит за окном. Так что потерпевшему просто не повезло. А составитель бескомпромиссного протокола, бывший филолог, добавил многозначительно, что во всем виновата серая недотыкомка. Откуда она взялась, уточнять не стал – все грамотные, поймут.

Кто бы мог подумать, что пройдут годы, и почти в такой же ситуации окажется вся страна. Вполне возможно, на этот раз ни о какой справке не было даже речи. И луна в своей неведомой фазе скрывалась где-то за облаками. Но с вертикальных высот была брошена, будто походя, невзначай жуткая по своей сути фраза: «Иногда не до законов».

А случилось это на республиканском совещании прокуроров – бескомпромиссных вроде бы стражей закона. По долгу службы они вроде бы должны в таком случае возмутиться и поставить на место допустившего нелепую шутку правителя: закон свят – для всех! Однако кто-то предусмотрительно промолчал. А кто-то хихикнул подобострастно. И пошло-поехало. Система взяла разбег, а потом сорвалась с цепи. Гены взяли свое. Потому что все тоскующие по жесткой власти, независимо от возраста, родом из тридцать седьмого. Так нечего тут притворяться и что-то скрывать.

А те, кто с дубинкой и с автозаком в оперативном тылу вообще намеков не понимают. Дали отмашку – иди выполнять. Каждому известно: старание окупается. И в одну ночь европейская вроде бы страна превратилась в кромешный ад. И это состояние длится почти восемь месяцев. И события после тотальной перезагрузки выстраиваются в четкую и однообразную линию – по милицейско-вертухайскому шаблону.

Оказалось, что враги сидят во всех щелях. И каждый подкуплен Западом. Миллиарды долларов брошены на содержание агентов и свержение кресла. А тут еще бешеный волк бродит по стране и нагло лесникам показывает зубы. Так что только спецслужбы и верные телекамеры остаются надежным средством связи с народом. И надо не промахнуться, рассказать всем о происках неисчислимых врагов. И конечно - о самом главном. О погребе в Гомельской области. О полчищах внедорожников, прямо из африканских пустынь рвущихся к мирным Дроздам. Разоблачить коварный замысел юристов и пушкинистов, посягнувших на само святое – послеобеденный сон в Озерном.

Он понимает, что все это номер дохлый. Публику старым анекдотом про тачанку с крупнокалиберным пулеметом уже не взять. Не то подобострастие вокруг. И трепет уже давно не тот. А потому приходится, в надежде на сочувствие, приоткрывать тайну своих бесплодных переговоров за глухой кремлевской дверью. Но даже пугая новыми страшилками свой ближний круг, он должен постоянно помнить о реверансах в сторону Москвы: «И Путину спасибо! Я как-то не заметил, и специалисты не обратили внимания. На последних переговорах он говорит: «ты заметил, что они хотели с энергетикой в Минске что-то сделать? Ты же понимаешь, что это рубильником не выключишь? Это кибернетика!» Он говорит: «Смею тебе заявить по дружбе, ни одну такую кибератаку на системы энергообеспечения два-три хакера не осуществляют. Это операция иностранного государства!» Недавно Израиль такую операцию провел против Ирана, взорвал ядерный объект. Вот что-то подобное хотели нам устроить».

Безумие и страх всегда блуждают где-то рядом. Особенно их тешат поздние вечерние прогулки. Спальные районы. Темные высотки. Пустота и безнадега. Полная луна в высоком черном небе позволяет видеть, что далеко вокруг безлюдно и вполне безопасно. И вообще, чего бояться? Вот простой омоновский патруль, выполнив задание по строгому досмотру зоны особого контроля, подался суетливо поближе к освещенной магистрали. И серая недотыкомка уже мельтешит впереди, указывая кратчайший путь к свету. И не зря так спешит туда этот летучий отряд.

Внезапно гаснут и снова вспыхивают окна. Будто кому-то кто-то в этот миг посылает сигналы. И разбросанные по всему пространству высотки и прочие дома вдруг обретают голоса и начинают свою вечернюю перекличку «Жыве Беларусь!.. Горад наш!.. Верым, можам, пераможам!..» Чуткое эхо повторят каждый оклик многократно. И все, что было прежде на главных улицах и площадях, вдруг возвращается в эти кварталы, в этот город, в эту страну. И уже никакой патруль ничем не может помочь уходящей власти.

И что же ей остается в итоге? Разве только ухватить в отчаянии топор и рубить, рубить, рубить эту окаянную дверь в никуда.

Пока не погасла в зените луна.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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