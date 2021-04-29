«У режима прокол следует за проколом» 1 29.04.2021, 7:45

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Лукашенко придется признать свое поражение.

С 1 мая для тех, кто попал в базу тунеядцев, вырастет плата за газоснабжение и отопление. О ситуации сайт Charter97.org поговорил с представителем Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Игорем Комликом.

– Как вы считаете, Лукашенко решил подогреть и без того высокий градус недовольства его режимом в обществе?

– На самом деле, тут подогревать особо и нечего. Это в большей степени поиск денежных средств, потому что куда дальше подогревать. Это очередная дурость режима, у которого прокол следует за проколом.

– Есть поговорка: кого Бог хочет наказать, лишает разума. Что можно сказать об адекватности таких действий власти?

– Как указывается в документах, все эти выплаты и прочее, – это якобы экономические обоснованные затраты. В данном случае трудно сказать, насколько они обоснованы, потому что до этого отопление и газ оплачивались всеми гражданами одинаково. Я считаю, что этого было достаточно. О дотационности говорить не приходится, потому что если и есть какая-то помощь, то она оказывается теми же деньгами, которые зарабатывали люди.

Почему-то никто не измеряет экономическую обоснованность выплачиваемых заработных плат в нашей стране. Насколько обосновано, что человек получает 300-400 рублей и практически все отдает на еду и ему нечем оплачивать коммунальные услуги.

– Насколько законны любые решения властей, связанные с декретом о «тунеядстве»?

– Я и многие в нашем профсоюзе [РЭП – прим. ред] считаем, что, естественно, такой декрет незаконен. Всем известно, что в Беларуси есть проблемы с трудоустройством в регионах. Нам часто люди говорят, что не могут найти работу. Точнее, наверное, можно найти работу за похлебку, кусок хлеба, но есть огромные проблемы в поиске работы, которая позволяла бы нормально жить, оплачивать коммунальные платежи, какие-то гигиенические и медицинские потребности, я уже даже не говорю о культурных мероприятиях.

Поскольку адекватности и заботы со стороны власти нет, заработная плата невысокая. Требовать с людей, которые оказались в таком сложном социальном положении, – ненормально и незаконно. В большинстве стран людям в таком положении оказывается социальная помощь, чтобы человек не совершал преступления, не был асоциальным элементом и не вносил резонанс в жизнь общества.

У нас в стране все перевернуто. Человеку надо помочь, а с него просят оплату неизвестно за что. Тем более что всем давно известно, скажем так, мало-мальский поход в магазин уже вносит в бюджет государства доход, в виде налога на добавленную стоимость, на прибыль, оборот, и прочие.

– Многие категории белорусов — например, жители малых городов и деревень — и так отдают значительную часть доходов на оплату услуг ЖКХ. Что для них означает ужесточение мер против «тунеядцев»?

– Если мы говорим о каких-то моральных принципах в государстве, то ситуацию, которая сложилась сегодня в Беларуси, я оцениваю как нарушение морали. Это неуважение к людям, насилие, можно сказать, грабеж, поборы, недоплата заработной платы, можно найти много всего, чтобы сказать, что общество сложилось у нас аморальное.

Люди у нас нормальные, с какими-то жизненными принципами, много верующих и, естественно, из-за сложившейся ситуации, в том числе и поборы с так называемых тунеядцев, это вызывает определенный протест и не восприятие. Все приводит к тому, что люди, которые захватили власть, отдаляются от моральных прицепов, общества и граждан нашей страны. Этот разрыв только увеличивается.

– В свое время «тунеядский» декрет вызвал массовые и неожиданные для властей акции протеста. Почему режим снова наступает на старые грабли?

– Декрет №3 был заменен декретом №1, потому что, так сказать, «главный чиновник» страны никогда не любил признавать свое поражение. Отсюда и фальсификации, и все другое. Власти некоторое время не использовали этот декрет, потому что знали отрицательную реакцию людей. Всегда происходит оценка плюсов и минус. Они думают, что механизм репрессий достаточно закручен и не вызовет новую волну протестов. Сейчас у них недостаток денежных средств, они просто плюют на возможность протестов против этого решения и ищут деньги.

– Как добиться отмены незаконного декрета о «тунеядцах»?

– Протестовать против него различными способами, как еще можно добиться. К сожалению, власти голоса разума не слышат. Им объясняешь, приводишь примеры, но они этого не понимают, поэтому получается нужно протестовать доступными способами.

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