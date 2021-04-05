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Медики назвали три простых способа продления жизни

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  • 5.04.2021, 8:55
  • 5,190
Медики назвали три простых способа продления жизни

Недостаточно лишь отказаться от вредных привычек.

Для того чтобы улучшить свое здоровье, необходимо пересмотреть свой подход к образу жизни. Мало будет просто отказаться от вредных привычек и пагубных пристрастий: стоит ввести полезные для организма ритуалы, пишет u-news.com.ua.

Специалисты выяснили, какие три простых правила помогут увеличить продолжительность жизни:

Чаще бывайте на воздухе

Пешая ходьба на свежем воздухе при любой погоде позитивно отражается на состоянии здоровья.

Полноценный отдых

Организму необходимо восстанавливаться, поэтому на сон стоит выделять не менее восьми часов. Меньшее количество времени приводит к тому, что организм постепенно "изнашивается". Перед сном не стоит смотреть фильмы или же изучать новости в социальных сетях. Читайте книги, настраиваясь на полноценный сон.

Пейте больше жидкости

В сутки стоит выпивать порядка двух литров чистой воды. Отличным средством долголетия также является отвар из плодов шиповника, так как это прекрасный источник витамина С. Также стоит покупать качественные виды чая, так как это действенная профилактика различных опасных недугов. Время от времени стоит баловать себя лимонной водой и имбирным напитком.

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