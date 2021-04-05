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Еще один украинский ведущий отказался от участия в «Славянском базаре»

  • 5.04.2021, 17:34
  • 1,396
Еще один украинский ведущий отказался от участия в «Славянском базаре»

Он должен был стать ведущим фестиваля вместо Тимура Мирошниченко.

- Андрей Доманский должен был стать ведущим «Славянского базара» вместо Тимура Мирошниченко, который ранее заявил, что не будет участвовать в этих плясках на костях, пишет телеграм-канал Nexta.

Мы просили вас донести до Андрея мнение белорусов по поводу фестиваля, и это помогло! Однако немало артистов всё ещё думают над тем, стоит ли работать на кровавый режим.

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