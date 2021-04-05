Истинное обнуление 2 Егор Седов

5.04.2021, 18:48

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По улицам царей возили, как видно напоказ…

Что и говорить, красивое зрелище! По улицам египетской столицы медленно проследовал кортеж — то ли автомобилей, то ли древних лодок. И в каждой "лодке" — мумия. И все это — в сопровождении актеров — "жриц" и "жрецов". И "Аиду", конечно, не забыли...

Ну, молодцы они, египтяне, что тут сказать! Так красиво презентовать свою страну закуклившемуся в страхах миру, боящемуся вернуться к прежней туристической нормальности. Пожалуй, с этой точки зрения "парад фараонов" был прекрасен и очень нужен: как символ уверенности в том, что люди сбросят оцепенение, что самолеты через какое-то время еще сильнее, чем в доковидную эпоху, вспорют "настолько очистившееся небо" — и под бессильные вопли всяческих "-бесов" миллионы вооруженных фототехникой людей будут брать в осаду пирамиды, музеи, все прочие достопримечательности. Это — нормальность, не "новая" и не "старая", а самая обыкновенная. И она обязана случиться.

Но я — немного о другом.

Уже попадалось сравнение с празднованием 2500-летия Персидской империи. Один из самых масштабных фестивалей в истории ХХ века. И все было прекрасно, если бы не затраченные средства. И то, что через несколько лет последовал иной "фестиваль" — со свержением главного организатора торжеств.

У меня есть иная аналогия: костюмированный бал к 290-летию династии Романовых. Люди, многие из которых с некоторым напряжением говорили по-русски (и без всякого напряжения — по-немецки), изобразили из себя бояр XVII века. Понимали они тогда, что это обращение к прошлому — пролог к цепи последующих событий? Вряд ли.

Египет — диктатура. Не самая жуткая и людоедская, да и демократия в обществе, не прошедшем демографический переход, может оказаться вполне авторитарной — и почти точно "скрепной". Что и показало недолгое правление президента Мурси. Или — правление Эрдогана в Турции.

Что дальше-то? Как будут развиваться события, как и когда все эти ближневосточные общества выйдут на магистральный путь развития? Пока ответов нет.

Но можно посмотреть на парад еще с одной стороны.

Вот жили себе люди. Абсолютно ничем не отличающиеся от иных представителей вида. И вот эти люди — кто-то в силу обстоятельств, кто-то просто по рождению, по инерции, — достигли почти божественной сакральной власти на ограниченной территории.

Что с ними случилось потом?

А ничего хорошего. Они умерли. Некоторые — не сами по себе. И даже не от вируса, как ни странно.

Вот что говорится об открывшем парад фараоне Секененра Таа II:

"Удар, нанесённый топором, должно быть, рассёк часть его левой щеки, выбил зубы, сломал челюсть и свалил его бесчувственным на землю; другой удар, должно быть, глубоко рассек череп, а удар кинжала или копья в правую сторону открытого лба, немного выше глаза довершил его жизнь. Его тело, должно быть, осталось лежать там, где оно упало, в течение некоторого времени: когда оно было найдено, то уже подверглось разложению, и бальзамирование было выполнено торопливо и наспех, как лучшее из всего, что возможно было сделать..."

Есть вероятность, что он погиб в бою. В общем, точно не табакерка с шарфом. Суровы были нравы в Древнем Египте. Божественный, не божественный — однако боги ударов не отвели.

Про Хатшепсут — еще одну участницу парада — известно больше. В конце концов, женщина на троне очень важна для борьбы женщин за свои права в нынешним мире. Но увы: фараон должен быть мужчиной, и точка. А раз оно так, то пришлось Хатшепсут официально царствовать под мужским именем, появляться в мужской одежде и с накладной бородой. Так, с бородой, ее и изображали. Так что "скрепщики" зря истерили по поводу Кончиты Вюрст: традиционная это ценность — еще какая традиционная!

А умерла царь-царица еще сравнительно молодой — хотя наши представления о старости-молодости отличаются от древних. Есть мнение, что по причине неудачной стоматологической операции: тогдашние дантисты не знали, что удаление зуба способно вызвать заражение.

Вот так: пирамиды, поражающие воображение, они успешно строили — а вот с дантистами все было плохо. Впрочем, только ли в древности? И не было ли и в ХХ веке такой сверхдержавы, где запускали космические корабли — а вот дети (и взрослые) в той сверхдержаве боялись стоматологии, как похода в пыточную. Совершенно справедливо, кстати, боялись, их не в чем винить.

...Едут по улице саркофаги, заполненные инертным газом. Одинаковые автомобили. И вот вопрос: а в каком из них — милосердный и любимый правитель (ну, сделаем скидку на общественный строй), а в каком — изверг на троне даже по древним меркам? А в каком — никакой, выступивший с яркой тронной речью, а потом вообще ничем себя не проявивший? Тут кое-что тоже, конечно, известно: при замыкающем Рамзесе IX египетских послов задержал правитель города Библ (на территории сегодняшнего Ливана). Задержал и задержал, так они в плену и умерли, никакого влияния Рамзес на ситуацию не оказал — и оказать не мог.

Но в том-то и дело, что известно кое-что. Отрывочно и довольно смутно. Их могли любить, могли ненавидеть, могли им поклоняться. А стали они — экспонатами. Участниками яркой процессии — единственными, у кого никто не спрашивал согласия на переезд из музея в музей.

Пролежав в гробницах тысячи лет и став экспонатами, они обнулились. Полностью и стопроцентно. Так оно с "сакральной властью", как правило, и происходит. Всегда.

И невольно думаешь: пройдет три с половиной тысячи лет. Алармистские настроения лучше отбросить как токсичную гадость — будем считать, что века таки пройдут и что человечество останется. Что будут говорить о нашем времени тогда? Что скажут о наших тревогах-надеждах?

А главное — что скажут не о "царях", а о нас — обычных людях? И вспомнят ли о том, что мы были вообще?

А ведь те миллионы и миллионы безвестных египтян тоже на что-то надеялись, о чем-то мечтали... Что мы точно можем о них сейчас сказать? Можем. Но очень-очень мало. И зачастую — больше используя воображение, а не исторические документы.

Впрочем, кое-что сказать все-таки сможем наверняка. Они обожали кошек. Как многие из нас. Ну, по крайней мере, это нас роднит.

Егор Седов, kasparov.ru

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