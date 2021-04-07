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Politico: США назначат спецпредставителя по уничтожению «Северного потока-2»

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  • 7.04.2021, 21:17
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Politico: США назначат спецпредставителя по уничтожению «Северного потока-2»

Чиновник будет отвечать за переговоры о прекращении строительства газопровода.

Администрация президента США Джо Байдена захотела назначить спецпредставителя по уничтожению газопровода «Северного потока-2». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Сообщается, что чиновник будет отвечать за переговоры о прекращении строительства газопровода. Должность — пока неофициально — предложили экс-спецпосланнику США по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну. Хохштейн пока предложение не принял.

1 апреля оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG — сообщила, что газопровод готов на 95 процентов. В российском МИД выразили уверенность, что реализация проекта газопровода «Северный поток-2» будет завершена к концу 2021 года

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.

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