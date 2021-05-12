Готические храмы Беларуси, которые поражают своей красотой 1 12.05.2021, 18:05

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Фото: kp.by

Наша страна восхищает историческими памятниками самого величественного архитектурного стиля.

Kp.by рассказывает о семи готических храмах Беларуси, которые поражают своей красотой.

Свято-Успенская церковь в Сарье

Фото: kp.by

Самый изящный белорусский храм в неоготическом стиле был построен в память о большой любви. Владелец имения Сарья (Верхнедвинский район) Игнатий Лопатинский был безумно влюблен в свою жену Марию. Она умерла вскоре после рождения третьего ребенка - в 1851 году. В тот же год был заложен костел, а в 1853-м немецкий архитектор Густов Шахт закончил плести каменные кружева храма Пресвятой девы Марии. Но только спустя 20 лет царские власти позволили открыть там костел и провести богослужение. Однако уже в 1865-м его передали православным. В советские времена в храме был склад и даже клуб. В 1989-м богослужения возобновили.

Гервяты. Троицкий костел

Фото: kp.by

Несколько храмов в Беларуси претендуют на звание самых высоких. Смотря как измерять. Один из них - 61-метровый - в Гервятах, что в Островецком районе. Это наш Нотр-Дам: архитектор Вацлав Михневич сделал арки в стиле знаменитого парижского храма. Возведен неоготический костел в 1903 году, когда эти земли принадлежали князьям Домейко. Многие стройматериалы, в том числе черепица для крыши, доставлялись из Германии. В красивейшем костеле можно послушать концерты органной музыки.

Костел Рождества Девы Марии в Видзах

Фото: kp.by

Неоготический костел был возведен в год начала Первой мировой войны - в 1914-м. Войну он пережил, хотя и был разрушен из-за того, что храм использовался как наблюдательный пункт. В память о тех событиях в стены костела вмуровали несколько снарядов. После Второй мировой костел закрыли, ксендза в 1949-м сослали в лагерь. Дошло до того, что советы в храме открыли спортзал. В 1989-м здание было передано верующим.

Костел святой Троицы в Шиловичах

Фото: kp.by

Один из наших самых высоких храмов был построен в стиле неоготики в деревне Волковысского района в 1914 году на пожертвования прихожан. На его возведение ушло восемь лет. Говорят, что с 60-метровой высоты окрестности просматриваются на 20 километров. Храм действовал даже во время Второй мировой, а в 1959-м его закрыли и приспособили под зернохранилище. Прежний вид ему вернули в 1993-м.

Костел святого Михаила Архангела в Гнезно

Фото: kp.by

Этот храм, находящийся в Волковысском районе, был возведен в 1524 году на средства супругов Яна и Эльжбетты Шеметовичей. Он уникален тем, что в архитектуре фасадов поздняя готика объединена с чертами ренессанса. Башня костела восьмигранная, что редко встречается в белорусском зодчестве. А центральная входная дверь настолько низенькая, что войти внутрь, не пригнувшись, невозможно. Храм неоднократно горел, был поврежден во время войн, жители в нем укрывались от обстрелов. В стене здания сохранилось застрявшее там ядро.

Костел святых Петра и Павла в Рожанке

Фото: kp.by

Точная дата возведения храма неизвестна, предположительно - в конце ХVI века стараниями Николая Паца - киевского епископа. При возведении стен использовали валуны, а для лучшей акустики замуровывали в стены сосуды. В 1827 году костел был реконструирован по желанию графа Людвига Паца. И нынешний вид он приобрел после стараний итальянского архитектора Хенрика Маркони, который придал костелу черты английской готики. При советах костел закрыли, устроив в нем склад удобрений.

Троицкий костел в Ишкольди

Фото: kp.by

Древнейший в стране готический храм в деревне Ишкольдь (Барановичского района) сохранился до наших дней практически в первозданном виде. Освящен он в 1472 году, основателем костела был витебский наместник ВКЛ Николай Немирович.

Из-за того что храм переходил от одной конфессии к другой, менялось лишь внутреннее убранство. В его архитектуре есть общие черты с оборонительными храмами Западной Европы.

В советские времена верующие обороняли костел от закрытия, буквально стояли живым щитом. Реставрацию храма провели в 1969-м, в 1970-м возобновили богослужения.

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