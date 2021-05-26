Что известно о мэре Риги, который стал настоящим белорусским супергероем 6 26.05.2021, 13:51

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Мартиньш Стакис

фото: instagram

Выходил с бело-красно-белым флагом еще в августе, любит бокс, состоит в ополчении.

Последние дни Беларусь снова в центре мировых новостей. Все дело в принудительной посадке в нашей стране гражданского самолета, с которого был снят и помещен в СИЗО журналист Роман Протасевич, пишет «Трибуна».

Это событие сильно возмутило политиков в Латвии, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею – тот самый турнир, который Беларусь планировала принимать вместе с латышами, но потеряла на него право из-за насилия в стране. 24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич заменили красно-зеленый флаг, размещенный в центре города среди прочих флагов стран-участниц чемпионата, на бело-красно-белый с «Погоней». Стакис при этом так пояснил свои действия: «Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли».

Минск в ответ выслал из страны латышских дипломатов, Рига затем поступила так же в отношении белорусских. Недоволен был и президент ИИХФ Рене Фазель. Хоккейный чиновник, чья репутация и так изрядно пострадала из-за его позиции в отношении белорусского кризиса, обвинил Стакиса в попытке набрать вистов перед грядущими через две недели выборами и заявил, что «все в хоккее против таких шагов». Швейцарец также направил Стакису письмо, в котором заявил, что ИИХФ хочет быть вне политики. Фазель предложил или вернуть красно-зеленый флаг на место бело-красно-белого, или убрать размещенные на той же городской площадке флаги чемпионата мира и ИИХФ. Мэр выбрал второй вариант, и, как он сам признается, получил сотни сообщений с благодарностью.

Вечером 25 мая рижский градоначальник дал интервью «Белсату», в котором заявил: «Я думаю, что на этот раз каждый должен просто выбрать свою сторону: преследуемый и жаждущий свободы народ или кровавый и неконтролируемый диктатор. Я свой выбор сделал». Высказался Стакис и про «спорт вне политики»: «В этой ситуации молчать и делать вид, что ничего не происходит, и просто получать удовольствие от хоккея для меня было просто неприемлемо. Я люблю хоккей, но спорт не должен использоваться для маскировки преступлений».

Это не первый жест поддержки белорусского народа от рижского мэра. Уже 12 августа прошлого года Стакис участвовал в акциях солидарности с белорусами.

А это акция 23 августа.

А вот что еще мы знаем о мэре Стакисе.

Бизнесмен и потомственный политик

В 1998 году 18-летний Мартиньш Стакис, только окончивший школу, получил работу в отделе маркетинга начинавшей свой путь торговой сети периодики Narvesen. Работу в компании латыш успешно совмещал с учебой – в 2004 году он получил степень бакалавра на факультете бизнеса, менеджмента и экономики Латвийского университета.

Достигнув в Narvesen поста директора по маркетингу, в 2010 году Стакис ушел из компании. Как он признавался, после увольнения полгода не мог понять, чем хочет заниматься, а после встретился с прибывшими в Латвию представителями итальянского производителя кофе Illy, которым требовались партнеры для распространения в стране их продукции. Вначале Стакис просто предлагал кофе латвийским заведениям, но потом решил, что для популяризации продукта ему надо создать собственное кафе. Начавшийся с этого бизнес превратился на сегодня в целую группу компаний Innocent.

Политикой Мартиньш заинтересовался не так давно. В 2017 году он вступил в партию «Движение За!», вошедшую в блок «Развитие/За!». Уже в следующем году объединение получило на выборах 13 мест в латвийском парламенте (Сейме), одно из которых занял Стакис, ставший также парламентским секретарем Минобороны. А в 2020 году мужчина возглавил список от своего блока на выборах в Рижскую думу – «Развитие/За!» выиграло их, и новый состав думы выбрал Стакиса на пост мэра Риги.

Мать Мартиньша Дагния Стаке обладает куда большим опытом в политике. В 1990-е она занималась политикой на региональном уровне, а в 1998 году впервые баллотировалась в латвийский сейм – правда, неудачно. Карьера Дагнии пошла в гору в 2002 году, когда женщина была утверждена министром благосостояния страны. На своем посту она оставалась в нескольких латвийских правительствах. Политикой также занимался брат рижского градоначальника Андрей Стакис, бывший секретарь в парламенте.

Участвовал в ополчении, вел религиозную программу на ТВ и основал один из лучших хоров Латвии

Еще в 1991 году в Латвии появилось свое ополчение – добровольная организация «Земессардзе» при Вооруженных силах. Мартиньш Стакис присоединился к ополчению после начала вооруженного конфликта в Украине в 2014-м, объяснив это своим пониманием того, что такие же события могут произойти и в Латвии, и в такой ситуации для него было бы важно защищать страну с оружием в руках. По мнению Стакиса, служба в армии, даже если речь идет всего о нескольких месяцах летнего военного лагеря, быстро учит ответственности.

Мартиньш – лютеранин. Он заинтересовался религией на курсах для вступающих в брак, после чего стал глубоко изучать христианство. Стакис – член правления церкви Святой Гертруды в Риге, он следует старинному обычаю и жертвует церкви десятую часть своих доходов. В течение нескольких лет латыш руководил религиозной программой «Корни в небесах», что выходила на латвийском телевидении.

А еще среди интересов Стакиса есть хоровое пение. В 2008 году будущий мэр Риги посетил Вселатвийский праздник песни и танца, после которого заинтересовался пением и захотел сам поучаствовать в будущем в таком событии. В результате он создал хор Pa Saulei, ставший одним из лучших в стране, и до политических успехов находил время на то, чтобы дважды в неделю участвовать в репетициях.

Занимается боксом и благотворительностью, женился при необычных обстоятельствах

Мартиньш Стакис – один из авторов инициативы Ū vitamīns («Витамин Воды»), которая бесплатно распространяет питьевую воду в кафе, ресторанах и прочих общественных местах. Физическую форму ему помогает поддерживать бокс, который рижский градоначальник называет одним из самых всесторонних видов спорта – ведь бокс дает и физическую подготовку, и уверенность в своих силах.

С будущей женой Илзе Стакис познакомился еще во время учебы в школе – они сидели за одной партой, но после окончания школы девушка уехала жить в Германию. Через десять лет, когда Мартиньш и Илзе поженились, друзья напомнили им о договоре, подписанном на одной из вечеринок в школе. Согласно этому договору, они должны были пожениться, если бы за десять лет не нашли себе лучшую пару. Стакисы хранят этот договор как реликвию и каждый год в юбилей свадьбы продлевают его еще на один год.

Сейчас Илзе руководит программой MOT Latvija, которая помогает школьникам в освоении жизненных навыков. Ее муж – один из тренеров программы.

Ему точно есть что рассказать про навык солидарности.

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