Таракан «бомбанул» по своим бизнес-кошелькам 9 27.05.2021, 13:24

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Кто может разориться из-за близости к сумасшедшему диктатору?

Когда Лукашенко принимал решение о принудительной посадке самолета Ryanair, то как будто не думал о возможных негативных экономических последствиях такого шага.

А они уже имеют место – в том числе, самые неожиданные для власти.

Cайт udf рассказывает, что теряет Беларусь в результате безрассудного шага режима. Под угрозой тихой гибели и мегапроект, связанный с приближенными к Лукашенко бизнесменами.

Справа налево: Зайцев, Олексин, Воробей /

Фото: БЕЛТА

«Белавиа» и ее компаньоны

Итак, саммит Евросоюза принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, а европейским авиакомпаниям рекомендовали избегать воздушного пространства нашей страны.

Директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий и источник «Известий» в крупной российской авиакомпании считают, что «Белавиа» может потерять уже в этом 2021 году порядка $50 млн.

С учетом финансового состояния перевозчика (компания в прошлом году сработала в небольшой убыток и имеет большую закредитованность) можно говорить о перспективе банкротства «Белавиа».

Между тем белорусские власти много лет гордились существованием в нашей стране национальной авиакомпании: например, в соседней Литве таковой не имеется.

Фото: belavia.by

Судя по всему, потеряет миллионы долларов и госпредприятие «Белаэронавигация», которое зарабатывает на сопровождении бортов в белорусском воздушном пространстве. В среду 26 мая европейские авиакомпании одна за одной стали отзываться от полетов в Беларусь и от полетов над нею.

Беда еще в том, что авиасообщение с нашей страной разорвала Украина. А ведь «Белавиа» немало заработала на россиянах, которые не могут летать туда напрямую. Минск перестает быть для восточных соседей важным транзитным хабом.

Потеряют от запрета ЕС миллионы долларов и небольшие транспортные белорусские компании, занимавшиеся перевозкой грузов в Европу: «РубиСтар», Rada Airlines, «Генекс» и «Трансавиаэкспорт».

Само собой, в Беларусь уже не придет венгерский лоукост WizzAir: минский аэропорт собирался немало на этом заработать.

«Бремино-Орша»

Фото: bremino.by

Вне широкого внимания пока остается судьба промышленно-логистического комплекса «Бремино-Орша» в городском поселке Болбасово. Между тем, вследствие санкций ЕС по этому мегапроекту нанесет сильнейший удар.

Напомним, что проект лично запускал Александр Лукашенко. Совладельцами «Бремино Групп» являются приближенные к нему бизнесмены Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Зайцев. Проекту дали внушительные налоговые льготы – это лишь вторая в Беларуси после «Великого камня» особая экономическая зона.

Все ради того, чтобы комплекс стал крупным хабом по переброске грузов – в том числе из Евросоюза в ЕАЭС и наоборот. Зайцев также заявлял Лукашенко о перспективе транзита контейнеров из Китая в Европу.

В конце прошлого года после реконструкции аэродром «Орша» был открыт для международных полетов.

Фото: bremino.by

Своими действиями Лукашенко поставил бизнес-проект приближенных к себе предпринимателей под большущий вопрос. Но больно должно быть и ему: ведь этих бизнесменов называют его «кошельками».

Можно предположить, что они уже успели вложить в проект десятки, если не сотни миллионов долларов.

«Великий камень»

Фото: sb.by

Аналогичный удар нанесен и по другому мегапроекту – белорусско-китайскому индустриальному парку «Великий камень». Его возводили рядом с минским аэропортом, чтобы делать в налоговом рае совместно с китайцами высокотехнологичную продукцию и экспортировать ее на рынки Евросоюза и ЕАЭС.

На старте проекта Лукашенко мечтал, что в будущем экспорт отсюда будет ежегодно достигать 50 миллиардов долларов.

Фото: gazetaby.com

Развитие проекта и так продвигалось с большим скрипом, а теперь у китайских компаний вряд ли будет большая заинтересованность вкладываться в него.

Перспектива: секторальные экономические санкции против Беларуси

После инцидента с самолетом Ryanair лидеры Евросоюза по горячим следам заявили о скором введении нового пакета санкций против Беларуси. Но выглядела эта перспектива не очень угрожающе: прежние пакеты затронули меньше десятка отечественных компаний.

Но, по всей видимости, теперь все может оказаться намного серьезнее. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что Евросоюз может ввести секторальные экономические санкции в отношении нашей страны. В качестве основного кандидата указывается экспорт калийных удобрений.

В Беларуси никому не нужно объяснять, что значит для бюджета страны «Беларуськалий».

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