В Турции обнаружили загадочные письмена древней цивилизации хеттов 28.05.2021, 12:58

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Послание выбили на камне 3,3 тысячелетия назад.

Лувийская иероглифическая надпись из хеттской эпохи обнаружена в деревне Караорен в Конье, в настоящее время она считаться одним из значительных археологических открытий. Результатами исследования научные сотрудники поделились с изданием Hurriyet Daily News (перевод — lenta.ua.

На юге Турции ученые нашли артефакт, который датируется периодом цивилизации хеттов. На камне, найденном в заброшенном доме, выявлены древние письмена. Бывший владелец дома сообщил, что взял камень на развалинах, которые находились недалеко. Артефакт имеет большие размеры, по этой причине люди решили расколоть его на две половины. На второй части имелась иероглифическая надпись, но ее потеряли в 2015 году.

Надпись, расположенная на косяке старого дома, выявлена в 2020 году, однако лишь недавно у научных сотрудников получилось ее распознать. Она представляет собой текст, который написанный хеттскими иероглифами. Его можно датировать эпохой цивилизации хеттов, исчезнувшей таинственным образом. Надпись, судя по всему, выбили на камне 3,3 тысячелетия назад. Специалисты сделали вывод, что смогли обнаружить часть записи иероглифами эпохи хеттского царя Тудхалия IV.

«Таких надписей немного. Благодаря этим надписям выявляются неизвестные факты о хеттской эпохе » отметил Чигдем Манер, академик факультета археологии и истории искусств Университета Коч, который занимался поисками части текста.

Данная находка считается одной из самых важных за прошлый год. Вторая часть текста, выбитого на камне и утраченная, на данный момент разыскивается учеными. Камень является очень важным, по этой причине к поискам подключили Интерпол. Текст остается не расшифрованным, но эксперты предположили, что в послании содержатся история и место расположения царства Хатти.

На данный момент камень с надписью демонтировали и доставили в музей Конья Эрегли, где он находится под охраной.

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