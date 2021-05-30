«Европа — всё, остались только Турция и Египет» 7 30.05.2021, 15:25

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Куда еще могут улететь белорусы после отмены рейсов.

Всю неделю приходили тревожные новости о полетах. Точнее, об из запрете. Рейсы в Европу отменены, все пути в другие страны — только через российское воздушное окно. Чартеры в Турцию и Египет «выжили», остальные приостановлены, пока не договорятся о новом маршруте для самолетов. Ищем варианты, куда еще можно в отпуск, пишет onliner.by.

Самыми простыми маршрутами пока что остаются Турция и Египет: перелет без пересадок (но теперь с крюком через Россию из-за закрытого неба Украины), море, солнце, «все включено». В «доковидные» времена эти направления были наиболее популярными у белорусов. Даже в коронавирусный 2020-й в Египте отдохнули 115 тысяч белорусов, в Турции — 62,5 тысячи.

В этом году туркомпании не видят предпосылок к изменениям. В мае Турция и Египет вводили локдаун, но обещали, что туристов это не коснется, и самолеты туда отправлялись по расписанию.

Чартеры в Египет из Беларуси летают весь год, Турция открылась с 18 апреля. В туркомпаниях говорят, что белорусов очень ждут и на египетских, и на турецких курортах, которые из-за пандемии еще не вернулись к своей обычной загрузке. Одна из причин этого — обе страны закрыты для российских туристов. Звучали обещания, что чартеры с российскими туристами полетят в Египет вот-вот, но этого так и не случилось. Ограничения в Турцию для россиян действуют до 1 июня, а дальше непонятно.

Что будет с ценами на путевки, если останутся чартеры только в Турцию и Египет, в турфирмах предсказывать не берутся. Затраты на более длинный перелет кто-то должен компенсировать, поэтому напрашивается вывод о росте цен на путевки. Ранее в Республиканском союзе турорганизаций спрогнозировали, что облет Украины сделает полет в Турцию дольше приблизительно на 40 минут, цена билета возрастет примерно на 30 долларов.

Тем, кто не сможет в ближайшую неделю полететь в Черногорию, Албанию, Болгарию или Тунис, тоже предлагают турецко-египетскую альтернативу. Так что спрос на доступные направления будет выше обычного, считают в туркомпаниях.

Зафиксируем цены, по которым предлагают купить путевку прямо сейчас: Турция на двоих на 10 дней — от 1100 долларов («все включено» в четырехзвездочном отеле), Египет с такими же условиями — от 1300 долларов.

Для поездки в обе страны необходимо сделать ПЦР-тест. После возвращения из Египта самоизоляция не нужна, после Турции 10 дней положено оставаться дома.

Какие еще варианты?

«Белавиа» по-прежнему летает в ряд городов, из которых наиболее вероятными пересадочными пунктами остаются Москва, Стамбул, Тбилиси. Полный список стран, куда авиакомпания сохранила рейсы, выглядит так:

Азербайджан,

Армения,

Грузия,

Израиль,

Казахстан,

ОАЭ,

Россия,

Турция,

Узбекистан.

К транзиту через Москву могут быть вопросы, предупреждали турфирмы. Основным пересадочным пунктом, есть вероятность, станет Стамбул, куда самолеты полетели по измененному маршруту — через Россию, а не Украину. Так что нужно учитывать, что в пути придется находиться дольше.

Вместе с другими рейсами отменены и регулярные полеты на Кипр. Для людей, уже купивших туда путевки, турфирмы теперь ищут альтернативу, с которой сейчас тоже все сложно. Вариантом могла быть Греция, куда собирались запустить чартеры с 12 июня, но и здесь сложно что-то прогнозировать.

Из экзотических мест, в которые можно долететь с пересадками, есть Мальдивы. Такое удовольствие будет стоить 2000—2500 долларов на двоих за 10 дней.

Представители турбизнеса также говорят о растущем интересе к ОАЭ. Прямой перелет из Минска — от 376 евро. Пакетные туры с нормальным отелем сейчас стартуют примерно от 2000 долларов на двоих.

А что с самостоятельными путешествиями?

Потенциальный хит этого лета — Грузия, куда можно добраться на регулярных рейсах «Белавиа». Стоимость перелета в июне — в районе 900 рублей. Десятидневный тур обойдется примерно в 1200 долларов на двоих, это минимум с более или менее приличным отелем.

Помним, что сохранились перелеты в Стамбул, а это значит, что можно выстроить маршрут самостоятельного трипа, минуя отельные бассейны и «все включено».

У Владислава и Татьяны в мае было как раз такое самостоятельное путешествие. Выбрали Турцию, потому что белорусам не нужна туда виза и стоимость перелета была относительно недорогой. Планировать поездку начали еще до введения в стране локдауна. И только после того как были куплены билеты и забронировано жилье, появились новости о локдауне, а чуть позже — о тотальном локдауне, который пришелся как раз на даты поездки.

— Было много сомнений, ехать или нет, но мы все-таки решились. Почему не отменили поездку? Наши планы локдаун особо не портил за тем исключением, что нельзя было пошопиться в Стамбуле и полетать на шарах в Каппадокии. Локдаун распространялся на резидентов Турции, для туристов запретов не было.

План путешествия был таким: Стамбул — 4 дня, Каппадокия — 2 дня, южное побережье (город Каш) — 3 дня.

Перелет в Стамбул был с двумя пересадками в Киеве и Анкаре. Обошелся в 170 долларов, из которых 100 отдали за билет из Минска в Киев (летели самолетом белорусской авиакомпании).

— Пользоваться услугами разных авиакомпаний и делать короткие пересадки — довольно рискованная затея, что мы вполне хорошо прочувствовали на себе, когда наш рейс из Минска был задержан и только благодаря лихому таксисту в Киеве мы успели попасть из аэропорта Жуляны в Борисполь на следующий вылет.

В Стамбул прилетели 7 мая, как раз в первый день тотального локдауна. Там сняли небольшую квартиру за $100 (4 ночи).

— Первые впечатления от города были крайне положительными, тотального локдауна как будто не существовало: плотный трафик на дорогах, приличное количество людей на улицах, открытые магазинчики и лавки. О коронавирусе напоминало лишь то, что абсолютно все были в масках.

Но к вечеру мы увидели настоящую картину: абсолютно все торговые центры и крупные магазины были закрыты, часть общественного транспорта прекращала работу после 17:00, некоторые кафе работали только навынос, лишь небольшая часть заведений сохранила обычный режим, но с риском получить большие штрафы. Некоторые продуктовые магазины также были открыты. То есть голодным остаться было невозможно. Хотя в один из дней мы потратили целый час на поиски места, где можно поесть. Все рынки были почти полностью закрыты, кроме небольших участков со сладостями.

Огромным плюсом путешествия ребята считают практически полное отсутствие туристов. Например, в самой большой мечети Стамбула Чамлыджа, где обычно толпятся туристы, белорусы оказались в одиночестве.

Следующей остановкой была Каппадокия. В скальном городе забронировали отель в пещере за $80 (2 ночи), чтобы прочувствовать весь антураж этого места. Впоследствии немного пожалели — ночью там было очень холодно.

— В первый день мы решили осмотреть ближайшие долины и отправились туда своим ходом, что оказалось не очень хорошей идеей, так как пройти пешком час по палящему солнцу в пустынной местности очень изнурительно. В обратную сторону удалось поймать попутку, решили арендовать транспорт.

Локдаун в Каппадокии ощущался не так сильно, как в Стамбуле. Многие заведения работали, туристов было очень мало, и опять-таки все русскоговорящие.

Оттуда уехали в город Каш с населением 6000 жителей, не избалованный массовым потоком туристов.

— В период локдауна там мы чувствовали себя единственными иностранцами. Все пляжи в этом городе расположены на полуострове. И если вы устали от скопления людей на море и пляже, то это место что надо. И даже не в период локдауна.

В последний день нашей поездки, 16 мая, мы успели заскочить в Анталию, где локдаун ощущался в полной мере. В городе были патрули с полицейскими, которые тормозили и проверяли, кто вы и с какой целью направляетесь куда-либо. Все было закрыто, людей на улицах практически не было, и казалось, будто город вымер. С трудом удалось найти магазинчик, где купили турецкие сладости, после этого направились в аэропорт.

Там нас ждал сюрприз в виде отмененного вылета через Киев. Мы были в полной растерянности. Все прямые рейсы в Минск были заполнены, и только из-за трех опоздавших человек нас за 20 минут до вылета посадили на самолет.

В итоге бюджет поездки составил примерно 700 долларов на человека без учета еды и форс-мажоров, что сопоставимо с отельным туром. Теперь похожий тур явно будет дороже из-за стоимости перелета.

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