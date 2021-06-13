Всем спасибо, все свободны Татьяна Калиновская

13.06.2021, 12:53

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Правительство не видит очевидного.

Небольшой прирост ВВП в I квартале (на 0,9 % по сравнению с I кварталом прошлого года) аналитики справедливо связывают с прошлогодним кризисом с поставками нефти в Беларусь. Тогда производство и экспорт нефтепродуктов снизилось, поэтому восстановить рост ВВП в нынешнем году не составило никакого труда, ведь поставки нефти восстановлены. Сокращение поставок нефти, затруднения с доступом на рынки и расчетами нас ожидают во II квартале.

Свой вклад в прирост ВВП в 2021 году внес и такой объективный фактор, как холодная зима и начало весны. Этот фактор будет действовать и во II квартале, так как отопительный сезон в Беларуси закончился только в мае.

Нынешний рост экономики — совсем не то восстановление, которого ожидают и специалисты в экономике, и, по большому счету, все граждане страны. Людям нужны новые возможности, высокоэффективные и хорошо оплачиваемые рабочие места, на которых можно выпускать конкурентную продукцию без опасений завтра оказаться за воротами убыточного завода.

Ничего этого, конечно, в I квартале создать не удалось. Наоборот, убыточных предприятий в экономике за год стало больше, их удельный вес увеличился с 23,4 до 25,6 %, а занятых в экономике страны стало меньше. Состояние качественных показателей экономики или ухудшилось, или осталось на прежнем уровне, учитывая фактор нефтепереработки. Небольшой прирост производительности труда, вероятно, связан с сокращениями в ведущих секторах экономики.

Премьер-министр Роман Головченко, отчитываясь перед Александром Лукашенко, сказал: «Итоги I квартала, как говорят дипломаты, внушают осторожный оптимизм. Экономика вышла на траекторию устойчивого роста практически по всем параметрам». Премьер заявил, что «прибавили» не только производители нефтепродуктов и калийных удобрений, но и «имеется хорошая прибавка в промышленности». Правда, он не уточнил, что «прибавка» появилась как раз благодаря нефтепереработке.

«Неплохие показатели роста мы ожидаем и по итогам первого полугодия, если не будут оказывать негативного влияния какие-либо новые факторы», — подытожил премьер, хотя в день доклада, 4 мая, уже был хорошо осведомлен о «новых факторах» в виде санкций.

Для заявлений о восстановлении роста в обрабатывающей промышленности нет никаких оснований, тем более для оптимистического прогноза на будущее.

Тенденции к лучшему в обрабатывающей промышленности не просматриваются

По данным Белстата, обрабатывающая промышленность в I квартале приросла на 9,2 %. Но значительный прирост произошел только по статьям «производство кокса и продукции нефтепереработки» (на 47,1 %), «производство химических продуктов» (24,2 %), «производство фармацевтических продуктов» (24,2 %).

Остальные отрасли показали небольшую положительную динамику, а производство в легкой промышленности даже снизилось. В отраслях, имеющих значительную долю в промпроизводстве и показавших существенный прирост, ситуация также неоднозначная. Так, производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры по итогам квартала увеличилось на 14 %, а за январь 2021 года — на 29,8 %, производство электрооборудования за квартал увеличилось на 11 %, а за январь — на 15 %. То есть идет затухание динамики, так что эту тенденцию нельзя назвать положительной, а рост долгосрочным.

Обрабатывающая промышленность по-прежнему находится в сложной ситуации, о чем косвенно свидетельствуют и данные о работе транспорта. Объем грузовых перевозок в I квартале 2021-го составил 94,2 % по сравнению с I кварталом прошлого года. Подросли грузоперевозки трубопроводным и воздушным транспортом, перевозки по железной дороге увеличились на 2,8 % (восстановлен экспорт нефтепродуктов), а вот автомобильные перевозки упали на 17 %. Начиная с февраля снижается и грузооборот транспорта: по итогам I квартала — на 1 %. Вероятно, снижение произошло за счет сокращения перевозок именно внутри Беларуси, показатель грузооборота «вытащили» дальнемагистральные перевозки.

Падение объема грузоперевозок свидетельствует о том, что о восстановлении обрабатывающей промышленности говорить пока рано.

Вопросы вызывает состояние промышленности в регионах, где нет нефтепеработки и горнодобывающей промышленности. При приросте промышленности по Беларуси на 9,2 % в Минске она приросла только на 1,7 %. Что касается Витебской и Гомельской областей, которые как раз неплохо приросли, то доля нефтепереработки в ВРП Витебской области, по данным Белстата, составляет 43,3 %, а Гомельской — 39 %. «Очистка» статданных о ВРП этих областей от данных по нефтепереработке покажет неприглядную картину, и изменить ее правительство даже не пытается.

Всем спасибо, все свободны!

Если год назад во избежание политической напряженности государство предпочитало удерживать лишнюю численность работников на находящихся в его собственности предприятиях, то теперь такая необходимость отпала. Пришла пора почистить трудовые коллективы. Если бы это было сделано хотя бы лет пять назад, параллельно с поддержкой частного сектора, интенсификацией работы с международными финансовыми организациями, то волны сокращений в такой неблагоприятный для экономики период можно было бы избежать. Теперь же увольняемым будет крайне трудно найти работу.

Так, по сообщению Белстата, в марте было уволено 54 554 человека, а принято на работу 49 197, или 90,2 % от числа уволенных. В феврале, месяце более или менее благополучном с точки зрения увольнений, принято на работу 97,7 % уволенных, а вот в январе уволили 43 794 человека, а приняли на работу 37 812, то есть работу нашли 86,3 % от числа уволенных.

Больше всего уволенных — в «восстанавливающейся» обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, финансах и страховой деятельности, административной деятельности, науке, творчестве, индустрии отдыха и развлечений.

Если принять во внимание продолжающееся уже не первый год падение инвестиций, то вряд ли уволенным удастся так быстро найти работу, как рапортует Министерство труда. Инвестиции в строительно-монтажные работы в I квартале составили 87 % к I кварталу прошлого года, в машины и оборудование — 87,7 %.

Финансы организаций: рост просроченной задолженности

Правительство справедливо заявляет, что финансовые показатели экономики улучшились. В I квартале на 20,2 % увеличилась выручка предприятий, прибыль возросла на 30,1 % и вышла из отрицательных значений. Рентабельность возросла до 7,4 % с 6,8 % в I квартале 2020 года. Правда, оба показателя можно считать исключительно низкими, они не обеспечивают расширенное воспроизводство.

О вкладе нефтепереработки и горнодобывающей промышленности в рост выручки и прибыли не сообщается. Дело в том, что одновременно с ростом выручки и прибыли в экономике на 9,4 % выросла доля убыточных организаций, и теперь в экономике Беларуси каждое четвертое предприятие убыточно.

Дебиторская, кредиторская задолженность, задолженность по кредитам и займам практически не растут, а кредиторская нагрузка на экономику даже снижается. Но происходит рост просроченной задолженности: по итогам января — февраля 2021 года прирост просроченной дебиторской задолженности — 6,4 %, просроченной кредиторской задолженности — 6,9 %, просроченной задолженности по кредитам и займам — 2,2 %.

Граждане начали экономить

Наблюдается интересная тенденция: население начало меньше потреблять и очевидно экономить, хотя средняя заработная плата в I квартале сохранила уровень прошлого года — 1321 рубль.

Население своим потребительским поведением явно подает сигналы, объяснить которые должны социологи.

Подержанных автомашин за I квартал было куплено меньше на 59 %, цемента — на 55 %, холодильников — на 20 %, одежды — на 4,3 %, обуви — на 18 %. Держатся продажи только чистящих и моющих средств и белья.

Изменили граждане и рацион питания, отдавая предпочтение более дешевым продуктам. Снизились продажи свинины, говядины, птицы, свежих овощей и фруктов, детского питания, муки и круп, вина и водки. При этом продажи шампанского возросли на 12 %, то есть пессимизма у людей нет.

Свой рацион они обогатили картофелем (рост продаж в I квартале — на 35 %), морковью (9 %), капустой (16 %), незначительно снизив продажи продовольственных товаров. А вот оборот торговли непродовольственными товарами в I квартале сократился на 8 %.

Можно предположить две причины данного феномена: платежеспособное население покидает Беларусь, и это стало отражаться на статистике розничного товарооборота, а те, кто остался, или готовятся к худшим временам, или выражают гражданский протест через изменение потребительского поведения.

Татьяна Калиновская, «Белорусы и рынок»

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