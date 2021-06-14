Текстильные гиганты могут ввести санкции против Оршанского льнокомбината

Текстильные гиганты могут ввести санкции против Оршанского льнокомбината4
- 14.06.2021, 9:34
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Перестать сотрудничать с госпредприятием могут Kermel и Inditex.
Глава концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина заявила в эфире СТВ, что отказаться от поставок в Беларусь может французская фирма Kermel. Представители компании, по словам Лугиной, заявили белорусским парнерам: "Будем ли мы поставлять вам волокно в июне и июле или нет, мы еще решим".
Крупная испанская текстильная компания Inditex, учредитель торговых объектов, заявила, что тоже посмотрит, будут ли они вводить санкции.
Отмечается, что могут возникнуть серьезные проблемы с поставкой химических компонентов.