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В Британии впервые с февраля выявлен самый большой прирост заболевших COVID-19 за сутки

  • 17.06.2021, 21:24
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В Британии впервые с февраля выявлен самый большой прирост заболевших COVID-19 за сутки
Фото: Stefan Rousseau/PA Images/Getty Images

Карантинные ограничения в стране будут сняты на месяц позже запланированного.

Число новых ежедневных случаев COVID-19 в Великобритании впервые с февраля 2021 года превысило отметку в 10 тысяч. Ухудшение ситуации с распространением коронавируса специалисты связывают с Delta-штаммом, который впервые зафиксирован в Индии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, за последние сутки в Великобритании выявили 11 007 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый большой показатель с 19 февраля.

Всего же за последние семь дней число случаев заражения коронавирусом в стране выросло на 33,7%. Количество летальных исходов в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19 увеличилось с 9 до 19, что стало самым высоким ежедневным показателем с 11 мая. Всего от коронавируса в Британии скончались 127 945 человек.

Причиной ухудшения эпидемической ситуации стало стремительное увеличение новых случаев заражения индийским вариантом коронавируса - Delta-штамм по классификации Всемирной организации здравоохранения.

На этом фоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что карантинные ограничения в стране будут сняты на месяц позже запланированного. Меры начнут ослаблять с 19 июля.

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