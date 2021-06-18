Жодинское «Торпедо-БелАЗ» примет «Копенгаген» в Туле 1 18.06.2021, 19:02

Из-за выходки Таракана в Беларусь не могут прилететь зарубежные команды.

Участник Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» свой домашний матч против «Копенгагена» 2-го раунда Лиги конференций проведет не в Беларуси.

По информации журналиста Николая Иванова, белорусский клуб, скорее всего, примет «Копенгаген» в российском городе Тула, передает «Трибуна».

Сегодня также стало известно, что и «Шахтер» проведет свой домашний матч квалификации Лиги чемпионов не в Беларуси. Солигорский клуб, скорее всего, проведет свой матч в Белграде.

Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. С самолета был снят журналист Роман Протасевич, в Беларуси против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, Протасевич включен КГБ Беларуси в список лиц, причастных к терроризму.

После этого ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Беларуси, а самолетам компании «Белавия» запрещено совершать полеты в определенные европейские страны.

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