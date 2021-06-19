Тренер Шотландии Кларк о 0:0 с Англией: По такой игре сложно было понять, кто настоящий фаворит 19.06.2021, 9:21

У каждой команды были яркие моменты.

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк подвел итоги матча 2-го тура Евро-2020 с Англией (0:0), сообщает «Трибуна».

«Это был незабываемый вечер. Мы отлично играли. Я знал, что у нас в команде замечательные игроки, и они доказали это сегодня. Я рад за парней и весь персонал сборной.

У нас был шанс победить. У Англии тоже были моменты. По такой игре сложно было понять, кто настоящий фаворит в матче. И в этом заслуга наших игроков.

Больше всего меня порадовало, что мы создавали моменты, когда владели мячом», – сказал Кларк.

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