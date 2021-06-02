«Особо важным пособникам режима теперь будут менять внешность, но успеют ли?» 16 2.06.2021, 9:34

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Система ломает зубы о сильных людей.

Белорусская писательница Евгения Пастернак рассказала о том, как нам удержаться на плаву и помочь политзаключенному Степану Латыпову.

— Минздрав пишет: «Степан Латыпов пришел в сознание после наркоза, опасности для жизни нет». И все внутри орет от бессилия, потому что опасность для жизни есть, — написала Евгения Пастернак. — Потому что целый день в голове дикие мысли о том, что не понимаешь, что для Степана страшнее — смерть или возвращение в тюрьму.

Это страшные мысли.

Уже у нескольких человек прочитала, что сегодня жадно вглядывались друг другу в лица на улицах. Солнце, прекрасная погода, куча людей, а ты идешь и ловишь взгляды: «Кто из гуляющих в курсе? Кто сейчас тоже думает о Степане?»

Система ломает зубы о сильных людей, люди готовы умереть и умирают, не предав себя. Но цена запредельно высока.

Самый больной вопрос: «Что мы можем сделать?»

Давайте постараемся удержаться на плаву.

Делаем то, что делали до этого. Делаем то, что помогает сохранить психику. Делаем то, что можем.

И нужно помнить, что самое страшное для слабовиков — правда. Потому что у абстрактных побоев и пыток есть конкретные имена и фамилии. И даже не генералов, а тех, кто работает в тюрьмах.

Игорь Лосик рассказал жене, что каждый раз перед свиданием с адвокатом его полностью обыскивают и досматривают. Мы знаем, что все разговоры с адвокатами прослушиваются и просматриваются, но они боятся даже крупиц правды, которые могут просочиться наружу.

Хорошо видно то, что люди по ту сторону власти живут одним днем. Ведь память людям не сотрешь. И все когда-нибудь выйдут на свободу.

Мы, конечно, помним, что особо важным пособникам режима теперь будут менять внешность, но успеют ли?

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