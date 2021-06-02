Стало известно, как будут выглядеть белорусские ID-карты

Стало известно, как будут выглядеть белорусские ID-карты10
- 2.06.2021, 10:26
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Для выезда за границу нужен будет биометрический паспорт.
Правительство утвердило формы биометрических документов. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом портале, сообщает "Еврорадио".
В постановлении говорится, что ID-карта, или удостоверение личности будет иметь форму "пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации".
Для выезда за границу нужен будет биометрический паспорт. В нем также будет зашита интегральная микросхема с электронным средством биометрической идентификации.
Осенью минувшего года в Минске в качестве эксперимента уже выдали около 100 биометрических документов. Это было нужно для того, чтобы протестировать систему. Предполагалось, что массово новые паспорта и ID-карты начнут выдавать с января 2021 года, но что-то пошло не так, и срок отодвинули на сентябрь.