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Стало известно, как будут выглядеть белорусские ID-карты

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  • 2.06.2021, 10:26
  • 7,042
Стало известно, как будут выглядеть белорусские ID-карты

Для выезда за границу нужен будет биометрический паспорт.

Правительство утвердило формы биометрических документов. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом портале, сообщает "Еврорадио".

В постановлении говорится, что ID-карта, или удостоверение личности будет иметь форму "пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации".

Для выезда за границу нужен будет биометрический паспорт. В нем также будет зашита интегральная микросхема с электронным средством биометрической идентификации.

Осенью минувшего года в Минске в качестве эксперимента уже выдали около 100 биометрических документов. Это было нужно для того, чтобы протестировать систему. Предполагалось, что массово новые паспорта и ID-карты начнут выдавать с января 2021 года, но что-то пошло не так, и срок отодвинули на сентябрь.

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