«Белавиа» приостановила рейсы в 20 стран 1 2.06.2021, 18:00

3,978

ЕС форсирует усилия для официального запрета использования воздушного пространства Беларуси.

Белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" потеряла две трети своих направлений из-за ограничений, введенных после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, в результате которой был задержан белорусский блогер Роман Протасевич, сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook в среду, 2 июня.

Как указывается в сообщении, полеты приостановлены в 20 стран: Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Венгрию, Молдову, Сербию, на Кипр, а также в Калининградскую область России. "Белавиа" продолжает летать лишь в девять стран: Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан и ОАЭ.

24 мая целый ряд стран Европы на фоне скандала вокруг посадки самолета Ryanair в Минске закрыли свое воздушное пространство для "Белавиа", а своим перевозчикам не рекомендовали или запретили летать над Беларусью. Главы государств и правительств стран ЕС также решили полностью закрыть для белорусских авиакомпаний воздушное пространство ЕС, но это решение пока не вступило в силу.

Тем временем Европейское агентство по воздушной безопасности (EASA) 2 июня обнародовало "информационный бюллетень по безопасности", в котором призвало европейских перевозчиков избегать воздушного пространства над Беларусью за исключением случаев крайней необходимости.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».