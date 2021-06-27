Появилось эффектное видео тарана ворот посольства РФ в Минске 27.06.2021, 9:24

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В автомобиле искали бомбу.

Вчера в ворота посольства России в Минске въехал легковой автомобиль.

Сегодня в СМИ появились подробности инцидента и видео тарана ворот посольства автомобилем Ford.

По информации Госавтоинспекции, мужчина на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там он был задержан. По предварительным сведениям, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения.

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, СОГ, а также саперно-пиротехническая группа. Проводилась проверка, нет ли в автомобиле бомбы, сообщает «Радыё Свабода».

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