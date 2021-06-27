Появилось эффектное видео тарана ворот посольства РФ в Минске
- 27.06.2021, 9:24
- 3,066
В автомобиле искали бомбу.
Вчера в ворота посольства России в Минске въехал легковой автомобиль.
Сегодня в СМИ появились подробности инцидента и видео тарана ворот посольства автомобилем Ford.
По информации Госавтоинспекции, мужчина на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства. Там он был задержан. По предварительным сведениям, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения.
На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска, СОГ, а также саперно-пиротехническая группа. Проводилась проверка, нет ли в автомобиле бомбы, сообщает «Радыё Свабода».