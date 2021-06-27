«Путин демонстрирует, что не против пойти на сделку с Западом по Лукашенко» 27 27.06.2021, 9:45

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Фото: ТАСС

В ситуации новых санкций ЕС Россия оказалась перед выбором.

Известный российский журналист Дмитрий Дризе прокомментировал возможные политические последствия введенных против Лукашенко секторальных санкций ЕС:

— Беспрецедентные по своей жесткости санкции ЕС против режима Беларуси, естественно, напрямую затрагивают Россию, которая оказалась перед выбором – либо спасать откровенно тонущий режим и самим рисковать попасть под мощный каток новых санкций, или же вынудить «союзника» все-таки уйти, или же пустить дело на самотек.

И, что самое интересное, на фоне всего этого ЕС предлагает Кремлю наладить отношения – то есть прекратить поддерживать официальный Минск и пересмотреть свою собственную политику в отношении Запада. И Владимир Путин демонстрирует, что, в принципе, не против.

Россия не может физически взять на буксир тонущий режим в Беларуси – это чревато очень серьезными рисками для собственной экономики, которая и так не в лучшей форме. Плюс - напавший ковид, выборы, подковерные элитные войны и опасность новой волны протестов. Все это сужает пространство для маневра. Да и, к тому же, среднестатистический российский гражданин, несведущий в глобальной политике, не совсем понимает необходимость «союза с Беларусью любой ценой». Тем более, когда эта самая «цена» неизбежно отразится на его кармане.

Таким образом, секторальные санкции ЕС, а также прошедший саммит России и США в корне меняют ситуацию не только в России и Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве в целом. При этом понятно, что перемены не могут наступить сразу – скорее всего, впереди крайне тяжелый период, но можно в очередной раз повторить фразу классика - «процесс пошел», и остановить его не представляется возможным.

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