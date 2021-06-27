Под Минском из берегов вышла река: дорога размыта, люди отрезаны от «большой земли»1
- 27.06.2021, 11:52
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В сухую погоду можно было проехать по полю, но сейчас об этом и речи не идет.
После сегодняшних ливней в районе деревень Городище и Богушова под Минском из берегов вышла река Менка. Водой был разрушен участок дороги, произошел обвал.
Читатели onliner.by говорят, что люди оказались отрезанными и не могут выбраться из деревни. В сухую погоду можно было проехать по полю, но сейчас об этом и речи не идет.
В МЧС сообщили, что сейчас на месте работают спасатели, они рассматривают различные варианты решения проблемы. Никто не пострадал.