Выпускной — чума! 11 29.06.2021, 10:22

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Петербург ворвался в российские лидеры по смертности от COVID-19.

«Добрый вечер, наследники! — обратился губернатор российского Петербурга Александр Беглов к толпам выпускников под ногами. — Вы на Дворцовой! Это ваша победа! Город выстоит! Праздник состоится! Россия будет… сильной!», пишет «Новая газета».

Губернатор подошел к рынде, чтобы дать старт празднику, но оторвал привязанную к «языку» веревку.

«Несчастная Россия! Даже повесить, как следует, не умеют…» — могли бы вспомнить прилежные школьники. Но декабристы нынче не в тренде. Их и прочих смутьянов сценарий нынешних «Алых парусов» в герои не предлагал. Героями праздника стали, как поясняли его устроители (ТРК «Петербург — Пятый канал»), исторические персонажи, напоминающие «о главных событиях в жизни страны, которые вызывают только гордость». Отбор прошли Александр Невский, Петр I, Ломоносов, Пушкин и Гагарин.

Поработать у них на разогреве доверили популярным среди молодежи исполнителям — Niletto, Dabro, Cream Soda, Ваня Дмитриенко — и тем, кто способен сделать рейтинг телевизионной аудитории преклонного возраста — Анита Цой, Ирина Дубцова и Светлана Лобода.

Концерт открылся тревожной композицией: на сцене замертво лежали юноши, обряженные в белое.

В день праздника, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Петербурге от ковида скончались 107 человек — антирекорд для города и максимум за все время пандемии для всех субъектов РФ.

Но фигурки ожили, запрыгали, и нехорошие ассоциации развеяли бодрые комментарии ведущих концерта — Ивана Урганта и Дарьи Александровой: оказалось, что эти тела были всего лишь насечками «компаса», призванного помочь молодым отыскать верное направление в жизни.

Ведущим не раз за вечер придется расшифровывать постановочные головоломки режиссера шоу на Дворцовой Василия Бархатова. Ну как без подводки, что «именно Россия внесла огромный вклад в развитие мировой науки», понять, чем занят зависший под куполом в стеклянном коробе человек в белом халате, остервенело ворочающий какой-то куб? Поиском научной истины, конечно же! Группа, похожая на омоновцев в посеребренных бронежилетах и шлемах, наделала бы немало переполоха, но выяснилось, что это всего лишь псы-рыцари, выползшие на песню Ирины Дубцовой с упоминанием Невы.

По нынешней жаре псам можно было посочувствовать, как и вышедшим на подмостки лыжникам в полной экипировке. Не успел Иван Ургант пошутить про «стою на асфальте, в лыжи обутый», как спортсмены взмыли ввысь, перебирая ногами и стараясь не сталкиваться с крутящимися там же сноубордистами.

Зато Иван сумел не раз, под дружный хохот безмасочной толпы, поблагодарить всех ёрнически за то, что все тут в масках и соблюдают дистанцию.

Одной выпускнице в давке стало плохо в самом начале праздника — девочку перетащили через ограждение в зону для прессы, где ее приводили в чувство врачи скорой. По словам мамы другой выпускницы, их школе велели быть у Дворцовой в 20.15 (концертная программа началась в 22.00 и длилась почти 2,5 часа). Полицейские организовали только два прохода для досмотра, и в очереди пришлось стоять долго.

К концу концерта, не дожидаясь финальных песен хедлайнера — Лободы, — зрители потянулись в сторону набережных, чтобы успеть найти место, откуда будет видна самая красочная часть праздника — водно-пиротехническое шоу. Но попавшие на берега Невы увидели лишь проход брига под парусами и фейерверк. Картинка в телевизоре была значительно богаче.

Путевка во взрослую смерть

В Петербурге в разгар эпидемии коронавируса прошел праздник выпускников «Алые паруса». Просто посмотрите, как это было

По данным источника, близкого к организаторам праздника, для создания нужной «атмосферы» на набережные заранее привезли около тысячи волонтеров, которым раздали флажки-триколоры и проинструктировали насчет правильных кричалок. Часть из них участвовала и в предварительных съемках сцен водной части праздника, изображая выпускников, преисполненных гордости за Россию. Всего, по данным «Новой», в прямую трансляцию включили материал, отснятый за 26 съемочных смен. Но оценить эти постановочные игровые сюжеты вживую оказалось невозможно.

«Зритель на набережной видит реальную картину аквапиротехнического шоу процентов на 25 максимум, — признал зам генерального директора ТРК «Петербург — Пятый канал», режиссер трансляции водно-пиротехнического шоу-2021 Иван Вялков. — Потому что это соединение драматургических элементов действия, сцен, актеров и пиротехнического шоу можно увидеть только на экране телевизора».

Александр Невский и друг его Пушкин

Так что тем, кого губернатор Беглов призывал смотреть шоу из дома, повезло больше. Они в полной мере могли насладиться зрелищем, как на искусственной льдине сходятся воины Александра Невского и псы-рыцари, — причем святому князю достаточно воткнуть меч в льдину, чтобы та пошла трещинами, раскрошилась под ногами врагов, и их быстренько поглотила злая пучина.

Как сообщает информированный источник, в съемках этого эпизода были задействованы профессиональные водолазы, для которых заготовили внизу дыхательные аппараты.

Тем временем в башне Нарышкина бастиона Петропавловской крепости сошедший со своего портрета Петр I набрасывал эскиз российского флага и в пометках, где какому цвету быть, пренебрегал правилами современного ему правописания.

Михайло Ломоносов пританцовывал под песню из фильма «Приключения Электроника» («До чего дошел прогресс»), что-то тряс в колбах и хватался то за глобус, то за телескоп. Это он, как анонсировали устроители, «совершает открытия на глазах у миллионов зрителей». Прогресс меж тем дошел до того, что рядом с Ломоносовым выросли роботы-манипуляторы и пустились вместе с ним в пляс.

Александр Пушкин — его можно было признать по бакенбардам — на крыше Зимнего дворца в поэтическом аффекте швырял в воздух исписанные листки, вертелся и что-то завывал. А в центре управления полетами ученые-очкарики синхронно раскачивались на стульях, размахивали папками и, когда на экранах возникла стартующая ракета, воздевали руки к небу.

Катарсис наступил, когда на палубе брига с алыми парусами (для пущего патриотизма им добавили белого и синего) Александр Невский затянул песенку Шаинского «Если с другом вышел в путь…». На подпевке — Петр I, Пушкин, Ломоносов, космонавт в скафандре, балерина в пачке и хоккеист с клюшкой. В рефрене «что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной» к словам Михаила Танича добавят: «когда моя СТРАНА со мной».

Тем временем на авансцену заступил неидентифицируемый молодой герой — по одежке можно было подумать на Нильса, но гусей не было. Юноша с горящим взором мотался по набережной, судорожно сжимал кулаки и играл кадыком, пока из его горла не вырвались слова российского гимна. Массовка «выпускников» с воодушевлением подхватила. Запела гимн и сборная героев на бриге. Бах-бабах-трах-тарарах. Фейерверк, море огней. Всеобщее ликование: «Славься, страна! Мы гордимся тобой!» Отбой.

В общем, в провинции на удавшемся празднике должны порвать два баяна. В культурной и морской столице все только начинается, когда губернатор рвет рынду.

Привередливые петербуржцы, правда, как всегда, недовольны. Где, спрашивают, музыка Дунаевского — без его увертюры к «Детям капитана Гранта» никогда не обходились «Алые паруса». Какого черта заменили Грея Александром Невским, почто испакостили чистый, нежный и романтичный праздник кондовым ура-патриотизмом? Некоторые даже дошли до аналогии с другим перевертышем: «Вот так же, как с Бессмертным полком, — захватить и опошлить все, превратив в политический фейк». Да кто вообще это сделал? И главное:

зачем, ради чего, на пике третьей волны пандемии, когда зараженных уже кладут на пол больничных коридоров, собирать толпы молодежи, среди которых все больше жертв новой модификации коронавируса?

Деньги надувают паруса

Условный конкурс на получение субсидии (34,9 млн руб.) на подготовку, проведение и трансляцию «Алых парусов» определил победителя за неделю до праздника — им который год подряд стала ТРК «Петербург — Пятый канал», единственная подавшая заявку. Она входит в «Национальную Медиагруппу», подконтрольную близкому Владимиру Путину бизнесмену Юрию Ковальчуку и его партнерам. Его же банк «Россия» — генеральный спонсор «Алых парусов» с момента возрождения праздника в 2005 году.

На недавней встрече с молодежью в «Ленинград-центре» господин Ковальчук поведал, что идею возрождения праздника подсказал президент России Владимир Путин. А в 2005-м как раз был юбилей банка «Россия» — вот и решили отметить его «добрым делом».

С тех пор каждый год банк «Россия» берет на себя существенную часть финансирования праздника (точная сумма не раскрывается), а его реклама со слоганом «Вместе с Россией» заполоняет все видовые площадки, только она сопровождает и телетрансляцию. Не то чтобы не было других желающих разместить такую рекламу. «Это важная имиджевая история банка «Россия», которой они не хотят делиться, — полагает источник газеты «КоммерсантЪ». — Настолько, что даже не желают видеть соинвесторов или других партнеров в рамках рекламной интеграции».

Главную роль праздника — корабля под алыми парусами — с 2019 года исполняет бриг «Россия». Это бывший голландский парусник Mercedes, перестроенный из рыболовецкого сейнера ORA ET LABORA («Молись и работай») 1958 года рождения. Тезкой банка Юрия Ковальчука корабль стал после того, как был приобретен Петербургом при финансовой поддержке банка. Соотношение вложений в эту покупку и кто теперь его владелец, не раскрывалось. Банк «Россия» выступал заказчиком модернизации брига, проведенной год назад на Средне-Невском судостроительном заводе.

По неподтвержденной информации, переносить нынешние «Алые паруса» в онлайн-формат (как это было из-за коронавирусных ограничений в прошлом году) не стали не только из-за возможного недовольства главного спонсора праздника, но и потому, что глава государства сам хотел посмотреть его из центра акватории.

Смотрел или нет — доподлинно неизвестно. На сайте Кремля сообщается только, что в первой половине дня, 25 июня, президент участвовал в онлайн-совещании с членами Совбеза и разговаривал по телефону с эмиром государства Катар. О том, чем он занимался 26 июня, информации нет.

Но те, кто смотрел трансляцию в прямом эфире, могли видеть единственный борт, допущенный в зону акватории (кроме брига «Россия»), закрытую для всех прочих на время водного шоу. По силуэту он напоминает яхту «Фотинию» — для которой, как говорилось в расследовании «Он вам не Димон», в 2016 году было сделано аналогичное исключение, чтобы за праздником мог наблюдать Дмитрий Медведев. Она видна на записи трансляции «Алых парусов»-2016. И тогда, и теперь такой особый борт стоял между Петропавловской крепостью и Троицким мостом.

И согласно данным нашего источника, проведению шоу в этом году предшествовало особое спецусиление безопасности в акватории и ее особая проверка радиочастотами (с обоснованием — для первого лица).

«Завтра не проснемся»

Людей в форме в этом году на «Алых парусах» было в разы больше обычного — полиция, военнослужащие и сотрудники Росгвардии. Так что, обращенное к выпускникам губернаторское заверение «Весь центр города сегодня принадлежит только вам!» стоило бы поделить надвое. А может, и вовсе обнулить — если знать, по чьей прихоти пошли на такие риски, не отказавшись от шоу в разгар эпидемии.

Мысли клубят под лучами солнца.

Я боюсь, что завтра не проснемся.

Никаких больше вечеринок…

Как весело скакали сгрудившиеся на Дворцовой выпускники под эту песенку группы Cream Soda, подпевая: «Не проснемся!»

Про «никаких больше» — это вряд ли. Губернатор культурной столицы уверен, что массовые мероприятия не влияют на рост заболеваемости. И на ПМЭФ, и на «Евро-2020», включая фанзоны, были организованы первоклассные меры безопасности, настаивает градоначальник. «Если бы все наши мероприятия проходили с таким строгим соблюдением правил, — наставлял Александр Беглов в эфире телеканала «78», — то мы бы жили сегодня в нормальных условиях».

Единственными, кого теперь пытаются привлечь за нарушение антиковидных требований в день «Алых парусов», оказались две девушки — Мария Ширяева и Евгения Сметанкина. Они вышли на Невский с одиночными пикетами, держа в руках плакаты: «Я не жду принца на алых парусах. Я жду, когда выпустят всех политзаключенных».

Девушек до глубокой ночи продержали в отделе полиции и отпустили под протоколы по ст. 8-6-1 городского закона об административных правонарушениях. Она касается «неисполнения требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан» и «неисполнения требований <…>, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга».

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