Масштабный сбой сайтов СМИ и соцсетей зафиксировали по всему миру 8.06.2021, 13:50

Сайты выдают ошибку 503.

Сайты ряда известных мировых СМИ, включая Financial Times, New York Times, Bloomberg News работают с перебоями. Об этом сообщает Reuters (перевод — nv.ua).

Кроме того, с перебоями в работе столкнулся сайт Amazon.com. Помимо того, Downdetector сообщает о сбое в работе сайтов Twitter, CNN, Guardian и Reddit по всему миру.

Издание TechCrunch сообщает, что не работают сайты GitHub, Twitch, Spotify, Stack Overflow.

Продакт-менеджер Financial Times Мэтт Тэйлор в Twitter сообщил, что глобальный сбой связан с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly. Из-за него огромное количество сайтов выдает ошибку 503.

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