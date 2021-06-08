закрыть
8 июня 2021, вторник, 14:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Масштабный сбой сайтов СМИ и соцсетей зафиксировали по всему миру

  • 8.06.2021, 13:50
Масштабный сбой сайтов СМИ и соцсетей зафиксировали по всему миру

Сайты выдают ошибку 503.

Сайты ряда известных мировых СМИ, включая Financial Times, New York Times, Bloomberg News работают с перебоями. Об этом сообщает Reuters (перевод — nv.ua).

Кроме того, с перебоями в работе столкнулся сайт Amazon.com. Помимо того, Downdetector сообщает о сбое в работе сайтов Twitter, CNN, Guardian и Reddit по всему миру.

Издание TechCrunch сообщает, что не работают сайты GitHub, Twitch, Spotify, Stack Overflow.

Продакт-менеджер Financial Times Мэтт Тэйлор в Twitter сообщил, что глобальный сбой связан с аварией на стороне CDN-провайдера Fastly. Из-за него огромное количество сайтов выдает ошибку 503.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович