«Называл себя Дмитрием Басковым»: гандбольный тренер рассказал, как троллил лукашистов 1.07.2021, 16:48

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Константин Яковлев

Сегодня Константин Яковлев вышел на свободу.

Главный тренер гандбольного «Витязя» и один из активистов Свободного объединения спортсменов Константин Яковлев 1 июля вышел на свободу. 15-суточный административный арест он отбывал в изоляторе временного содержания Минского района. В интервью «Трибуне» он рассказал, как троллил лукашистов в тюрьме:

– Много говорить об этом не хочу, если честно, но если в двух словах, то могу повторить: люди есть везде. И среди уголовников, и среди надзирателей, и среди обслуживающего персонала. Придет время и всему дадут оценку, ну а я судить никого не хочу.

А если вспоминать условия, в которых сидел, то свет у нас в камере никогда не выключался, матрасы нам не давали, белья не было. Прогулки и душ были. Не ежедневно, но периодически давали помыться и погулять. Отбой – в 22.00, но в 12 и в 3 часа ночи нужно было подходить к кормушке и говорить свои имя, фамилию и отчество. Я уже потом подходил и называл себя Басковым Дмитрием Николаевичем, какими-то беларусскими политиками. Никто на это не реагировал, а мы пытались хоть как-то себя повеселить.

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