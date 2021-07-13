Жители Гомеля остались без света 13.07.2021, 19:48

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К отключению электричества привела жара.

В Центральном районе Гомеля 13 июля произошло аварийное отключение электричества. Как сообщило «Гомельэнерго», свет пропал на 27 улицах областного центра.

«В 16.29 в зоне электроснабжения подстанции «Восточная» 110 кВ в Гомеле отключались 5 кабельных линий 10 кВ. Частично нарушено электроснабжение центральной части города Гомеля. В настоящее время бригады выполняют работы по восстановлению электроснабжения потребителей, работа одной кабельной линии уже восстановлена», – прокомментировали ситуацию в «Гомельэнерго».

Там добавили, что к отключению электричества привела жара.

«По предварительной информации причиной отключения стала повышенная температура наружного воздуха. Информация о ходе восстановления электроснабжения будет сообщена позже», – говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях предприятия.

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