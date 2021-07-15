Экс-глава Нацбанка Беларуси: Лукашенко не дотянет до конца года 6 15.07.2021, 7:33

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Станислав Богданкевич

Есть брожение и среди силовых структур.

Не так давно население Беларуси было главным «поставщиком» финансовых ресурсов для банковской системы – треть от всех. Сейчас финансовые ресурсы банков от вкладов физических лиц сократились на более чем 3 миллиарда рублей.

Сайт Charter97.org попросил экс-главу Нацбанка Беларуси Станислава Богданкевича оценить сегодняшнюю экономическую ситуацию в стране:

– Оцениваю ситуацию так, как она того заслуживает. Население сняло свои вложения, депозиты, вклады в банках, потому что оно обеднело. Есть недоверие к государству, банковской системе, к той политике, которая будет в условиях санкций Запада и ухудшения экономической ситуации в стране. У нас резко упали вклады в иностранной валюте, да и в национальной валюте. Это результат состояния экономики и уровня жизни на сегодняшний день.

– Насколько это опасная тенденция для банковской системы? Какими могут быть последствия?

– Я бы не сказал, что какие-то обвальные последствия. Это медленная регрессия, стагнация, которая наблюдается в банковской системе и в целом экономике. Уменьшается денежная масса. Я смотрел статистику в этом году: власти планировали рост денежной массы на 5-10%, но мы видим, что она сократилась 1 июля на -2.2%, то есть денег у населения и бизнесов стало меньше. Если оценивать по этому показателю, то это означает, что мы стали беднее.

– На протяжении 19 месяцев белорусы скупают валюту. Как вы считаете, почему наши люди не доверяют белорусскому рублю?

– Потому что они не доверяют диктаторскому режиму, который функционирует в Республике Беларусь. Это недоверие к той политике и политикам, которые находятся у власти. Это результат всего в совокупности. Конечно, у нас пока нет обвала в экономике, потому что после сокращения экспорта с Европой у нас вырос экспорт с Россией. Если верить статистике, то экспорт в Россию вырос на 32-33%.

Если бы Россия была нормальной демократической страной, то, будучи демократом, я бы выступал за самые дружеские отношения, но мы имеем отношения с диктаторской, агрессивной и авантюрной Россией. Естественно, население смотрит на Запад, видит цивилизацию, которая нам намного ближе. Я считаю, что нам близка европейская Беларусь, а не диктаторская Россия.

– В последнее время появляются сообщения, что иностранные банки отказываются работать с белорусами из-за санкций против государственных белорусских банков. Насколько это критично для банков и предприятий, работающих с зарубежными партнерами?

– Конечно, критично, здесь нет вопроса. Будет уменьшение ресурсов для развития, а это удорожание их, увеличение инфляции, которая сейчас, по официальным данным, уже 10%. Это в статистике, а в реальности она превышает и 20%. Сама власть уже показывает цифру в 9.9%. Доходы официально не растут, пенсии то же нет, а цены идут вверх, значит, население беднеет. Однако беднеет медленно, не скачком, поэтому это не затрагивает власть и предприятия так быстро и не пока оказывает эффекта на выход на улицы.

– Можете рассказать нашим читателям, как лучше всего обезопасить свои вклады?

– Трудно что-то советовать. Надо вкладывать в какой-то бизнес, конечно, он то же проходит через всевозможные репрессии, но все-таки с ним можно перебраться в Польшу, Литву, Украину, Словакию и так далее. Можно в валюте держать, евро или долларе. Все-таки это более стабильные валюты по сравнению с белорусским рублем.

Я спорил с моим коллегой на ящик коньяка, что Лукашенко падет с поста до конца этого года. Конечно, в итоге согласились только на бутылку, потому что могу не потянуть, но я и сегодня настаиваю, что Лукашенко не дотянет до конца года. Нет у него поддержки ни среди общества, ни среди чиновничества. Есть брожение среди силовых структур.

Учитывать надо и то, что цивилизованный мир принимает дополнительные санкции. Возможно, санкции не «сделают революцию», но они сохраняют дух белорусского народа, надежду на перемены и на то, что мы вернемся к цивилизованному развитию. Даже при всех минусах санкций надо не бояться и применять их во имя сохранения духа борьбы с этим диктаторским и репрессивным режимом.

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