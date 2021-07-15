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Экс-глава Нацбанка Беларуси: Лукашенко не дотянет до конца года

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  • 15.07.2021, 7:33
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Экс-глава Нацбанка Беларуси: Лукашенко не дотянет до конца года
Станислав Богданкевич

Есть брожение и среди силовых структур.

Не так давно население Беларуси было главным «поставщиком» финансовых ресурсов для банковской системы – треть от всех. Сейчас финансовые ресурсы банков от вкладов физических лиц сократились на более чем 3 миллиарда рублей.

Сайт Charter97.org попросил экс-главу Нацбанка Беларуси Станислава Богданкевича оценить сегодняшнюю экономическую ситуацию в стране:

– Оцениваю ситуацию так, как она того заслуживает. Население сняло свои вложения, депозиты, вклады в банках, потому что оно обеднело. Есть недоверие к государству, банковской системе, к той политике, которая будет в условиях санкций Запада и ухудшения экономической ситуации в стране. У нас резко упали вклады в иностранной валюте, да и в национальной валюте. Это результат состояния экономики и уровня жизни на сегодняшний день.

– Насколько это опасная тенденция для банковской системы? Какими могут быть последствия?

– Я бы не сказал, что какие-то обвальные последствия. Это медленная регрессия, стагнация, которая наблюдается в банковской системе и в целом экономике. Уменьшается денежная масса. Я смотрел статистику в этом году: власти планировали рост денежной массы на 5-10%, но мы видим, что она сократилась 1 июля на -2.2%, то есть денег у населения и бизнесов стало меньше. Если оценивать по этому показателю, то это означает, что мы стали беднее.

На протяжении 19 месяцев белорусы скупают валюту. Как вы считаете, почему наши люди не доверяют белорусскому рублю?

– Потому что они не доверяют диктаторскому режиму, который функционирует в Республике Беларусь. Это недоверие к той политике и политикам, которые находятся у власти. Это результат всего в совокупности. Конечно, у нас пока нет обвала в экономике, потому что после сокращения экспорта с Европой у нас вырос экспорт с Россией. Если верить статистике, то экспорт в Россию вырос на 32-33%.

Если бы Россия была нормальной демократической страной, то, будучи демократом, я бы выступал за самые дружеские отношения, но мы имеем отношения с диктаторской, агрессивной и авантюрной Россией. Естественно, население смотрит на Запад, видит цивилизацию, которая нам намного ближе. Я считаю, что нам близка европейская Беларусь, а не диктаторская Россия.

– В последнее время появляются сообщения, что иностранные банки отказываются работать с белорусами из-за санкций против государственных белорусских банков. Насколько это критично для банков и предприятий, работающих с зарубежными партнерами?

– Конечно, критично, здесь нет вопроса. Будет уменьшение ресурсов для развития, а это удорожание их, увеличение инфляции, которая сейчас, по официальным данным, уже 10%. Это в статистике, а в реальности она превышает и 20%. Сама власть уже показывает цифру в 9.9%. Доходы официально не растут, пенсии то же нет, а цены идут вверх, значит, население беднеет. Однако беднеет медленно, не скачком, поэтому это не затрагивает власть и предприятия так быстро и не пока оказывает эффекта на выход на улицы.

– Можете рассказать нашим читателям, как лучше всего обезопасить свои вклады?

– Трудно что-то советовать. Надо вкладывать в какой-то бизнес, конечно, он то же проходит через всевозможные репрессии, но все-таки с ним можно перебраться в Польшу, Литву, Украину, Словакию и так далее. Можно в валюте держать, евро или долларе. Все-таки это более стабильные валюты по сравнению с белорусским рублем.

Я спорил с моим коллегой на ящик коньяка, что Лукашенко падет с поста до конца этого года. Конечно, в итоге согласились только на бутылку, потому что могу не потянуть, но я и сегодня настаиваю, что Лукашенко не дотянет до конца года. Нет у него поддержки ни среди общества, ни среди чиновничества. Есть брожение среди силовых структур.

Учитывать надо и то, что цивилизованный мир принимает дополнительные санкции. Возможно, санкции не «сделают революцию», но они сохраняют дух белорусского народа, надежду на перемены и на то, что мы вернемся к цивилизованному развитию. Даже при всех минусах санкций надо не бояться и применять их во имя сохранения духа борьбы с этим диктаторским и репрессивным режимом.

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