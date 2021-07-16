В России нашли пропавший с радаров самолет Ан-28 16.07.2021, 16:59

7,508

Летчикам удалось приземлиться на открытой площадке.

В России удалось обнаружить пассажирский самолет АН-28, пропавший с радаров в Томской области. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Самолет обнаружен», – сказал собеседник агентства и добавил, что экипаж и пассажиры не пострадали.

В свою очередь в Сибирским авиационном поисково-спасательном центре сообщили, что пропавший борт обнаружили спасатели.

«Обнаружен ранее пропавший борт. Спасательный борт докладывает, что люди живы. Насколько они здоровы и в каком состоянии, неизвестно», – сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Baza, экипаж принял решение о жесткой посадке из-за отказавшего двигателя. Самолет удалось приземлить на открытой площадке, никто из людей на борту не погиб. За пассажирами Ан-28 выслали два дополнительных вертолета для эвакуации в Томск.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».