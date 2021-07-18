Польша получила 47 миллионов евро на модернизацию железных дорог 18.07.2021, 13:28

Еврокомиссия объявила результаты последнего тендера.

Европейская комиссия выделила Польше 47 миллионов евро на финансирование пяти проектов, связанных с модернизацией железнодорожной инфраструктуры, сообщает «Польское радио».

На этой неделе Еврокомиссия объявила результаты последнего тендера в рамках инструмента CEF (Connecting Europe Facility) в области транспорта. Европейская комиссия отобрала проекты, которые являются наиболее важными для создания и развития транспортных маршрутов в Европе.

Крупнейшим бенефициаром станет компания Центральный коммуникационный порт, которая получит больше 23 млн евро, то есть, примерно половину средств, выделенных Польше.

Средства в рамках инструмента CEF используются для финансирования инфраструктурных проектов в области транспорта, энергетики и телекоммуникаций.

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