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СМИ сообщили об отъезде из Гаити жены убитого президента

  • 29.07.2021, 9:19
СМИ сообщили об отъезде из Гаити жены убитого президента

Она покинула страну вместе с детьми.

Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин вместе с детьми 28 июля покинула страну. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

По данным СМИ, она улетела во Флориду, США, для продолжения терапии.

Президент Гаити был убит 7 июля. Злоумышленники ворвались в его дом и открыли огонь. Его супруга получила ранение. Ее в тот же день направили в США на лечение, где ей провели операцию на руке в Jackson Memorial Hospital во Флориде.

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