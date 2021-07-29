Бывшая структура ЮКОСа отсудила у России в арбитраже компенсацию в $5 миллиардов 2 29.07.2021, 9:57

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Фото: НТВ

Решение было принято судом в Гааге.

Международный арбитраж под эгидой Постоянного третейского суда в Гааге присудил бывшей структуре группы ЮКОС – компании Yukos Capital Sarl – компенсацию $5 млрд, включая проценты и судебные издержки, по спору с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на нидерландский фонд Yukos и издание Global Arbitration Review. Речь идет о споре, отдельном от основного международного дела ЮКОСа.

По данным фонда Yukos, арбитраж постановил, что "Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах". Основанием для рассмотрения спора стал договор к Энергетической хартии. Россия подписала его в 1994 году, временно применяла, но не ратифицировала.

Yukos Capital изначально требовала от России компенсации в 13 миллиардов долларов. Там утверждали, что фонд выдал ЮКОСу займы на миллиарды долларов, которые не были возвращены из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российских властей.

Предприятия ЮКОСа "Юганскнефтегаз" и "Самаранефтегаз" заняли у Yukos Capital 11,2 млрд росс. рублей и 2,4 млрд росс. рублей.

В феврале 2020 года апелляционный суд Гааги подтвердил, что Россия должна выплатить $50 млрд по иску бывших акционеров ЮКОСа. Россия обжаловала решение суда. Минюст РФ ожидает, что Верховный суд Нидерландов, рассматривающий жалобу, вынесет решение до конца 2021 года.

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