Белорусы рассказали, как они 2 и 3 июля пересекали границу с Украиной 1 4.07.2021, 11:04

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Что происходит на погранпереходах на самом деле.

В Госпогранкомитете предупредили, что охрана белорусско-украинской границы ведется в усиленном варианте, а Лукашенко заявил, что распорядился полностью перекрыть границу с Украиной.

Журналисты tut.by спросили читателей, как они 2 и 3 июля пересекали границу Беларуси и Украины.

Из Украины в Беларусь: все в штатном режиме

Несколько читателей написали нам, что не заметили разницы в процедуре прохождения контроля на пограничных пунктах по пути из Украины в Беларусь.

«Только что выехала из Беларуси через украинскую границу, все в штатном режиме, ничего необычного», — пишет Нина.

Александр рассказал, что сегодня на машине проезжал пограничный пункт Новая Гута. По его словам, никаких проблем не было. «Все быстро и четко. Досмотр стандартный». Еще один путешественник, проезжавший пересекавший там границу, рассказал, что у них проверили содержимое сумок, машину «почти не досматривали».

— Достаточно быстро [прошли границу], мин 40 на все. Особых изменений не заметили. Все вещи на таможне попросили «достать на стол» , достаточно аккуратно посмотрели и отпустили, — рассказывает женщина, приехавшая в Беларусь.

Вечером 2 июля Анастасия выехала на рейсовом автобусе из Украины в Беларусь. По ее словам, пограничники не уделяли путешествующим чрезмерного или необычного для пограничного контроля внимания.

— Украинскую границу мы прошли достаточно быстро: нас досмотрели, обнюхала собака. На белорусской границе перед нами был большой автобус, там было много людей. Мы ждали, пока их досмотрят, больше часа ждали. А нас досмотрели достаточно быстро: собака, три окна и прогнали чемоданы через сканеры. Ни у кого не вскрывали вещи, — рассказала Анастасия.

Из Беларуси в Украину: тщательная проверка и ссаженные с рейса пассажиры

Выезд из Беларуси наземным транспортом для граждан страны и тех, кто имеет разрешение на постоянное или временное проживание, закрыт. Уехать по земле можно только в исключительных случаях и только по уважительной причине.

Украинец Артем ехал из Минска в Киев. По его словам, на границу автобус приехал 3 июля около 2.30, и только после 9 утра начали движение по территории Украины. Он прошел контроль без проблем и задержек. Но одного или двух человек, говорит, сняли с рейса. Несколько пассажиров просили «подождать» на белорусской границе, но позже они вернулись в автобус.

— Мы проходили пограничный контроль и одна девушка, которая с нами ехала, стояла у стены. Мы у нее спросили в очереди ли она, ответ был: «Меня попросили подождать тут». Большее ее мы не видели. Был еще мужчина, который после прохождения пропал. Плюс посадили [в автобус] украинца, которого не пустили на территорию Беларуси из-за отсутствия теста.

Еще 3 человека высадили из автобуса на украинской границе, так как у них не было ПЦР-теста или других документов, которые требуются в связи с эпидемиологической ситуацией, рассказывает мужчина. Но через пару часов они вернулись в автобус и продолжили путь.

У белоруски Ольги, как и у всех в автобусе, в командированных документах было указано, что вся группа — это логисты, которые едут в Украину на семинар. Такие же документы были оформлены на детей. Это вызвало у белорусских пограничников вопросы. Но все пассажиры смогли пересечь границу.

— Мы ждали минут 40 пока соберут командировочные. Багаж не проверяли, только заглянули в багажный отсек. Потом вызвали всех на паспортный контроль. Там все шло очень медленно. Меня, например, проверяли минут 30. В общем границу мы проходили около пяти часов.

Несколько уехавших сегодня в Украину читателей, у которых были основания для выезда из страны, указали, что не столкнулись с задержками или сложностями.

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