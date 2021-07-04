«Вспоминаю вчерашние пустынные праздничные улицы — и душа радуется»5
- 4.07.2021, 10:23
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Не бывать этому режиму на нашей земле.
Телеграм-канал БОР поделился мнением подписчика о «праздновании» 3 июля:
— Вспоминаю вчерашние пустынные праздничные улицы — и душа радуется. Сердце поет.
Не бывать режиму этому и подобному ему на нашей земле.
Кончилось их время от слова совсем.
И уже не важно, что они там придумают еще.
Это все бесполезно. Безумно.
Никогда мы их больше не примем.
Они не нужны. Ни самим себе, ни нам с вами — никому.
Вот так они вывели сами себя из жизни, поставили к стенке и расстреляли.
Потому что суть белорусов в красоте. Мы органически не принимаем уродство ни в какой форме.
Красота — наш ориентир. Именно поэтому мы креативны, мы просто постоянно создаем красоту.
Откуда тогда столько уродов?
А не знаю. Они все — не наши...