«Вспоминаю вчерашние пустынные праздничные улицы — и душа радуется» 5 4.07.2021, 10:23

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Не бывать этому режиму на нашей земле.

Телеграм-канал БОР поделился мнением подписчика о «праздновании» 3 июля:

— Вспоминаю вчерашние пустынные праздничные улицы — и душа радуется. Сердце поет.

Не бывать режиму этому и подобному ему на нашей земле.

Кончилось их время от слова совсем.

И уже не важно, что они там придумают еще.

Это все бесполезно. Безумно.

Никогда мы их больше не примем.

Они не нужны. Ни самим себе, ни нам с вами — никому.

Вот так они вывели сами себя из жизни, поставили к стенке и расстреляли.

Потому что суть белорусов в красоте. Мы органически не принимаем уродство ни в какой форме.

Красота — наш ориентир. Именно поэтому мы креативны, мы просто постоянно создаем красоту.

Откуда тогда столько уродов?

А не знаю. Они все — не наши...

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