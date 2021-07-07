Историки обнаружили живых родственников Леонардо да Винчи 7.07.2021, 10:55

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Среди них — фермеры, продавец и художник.

Итальянские историки Алессандро Веццози и Аньезе Сабато исследовали семью да Винчи. Они проследили пять ветвей, начиная с предка Леонардо по имени Микеле, который родился в 1331 году, пишет «Новое время».

Команда надеется, что результаты могут помочь в будущих исследованиях генетического кода Леонардо да Винчи.

Генеалогическое древо итальянского эрудита эпохи Возрождения Леонардо да Винчи было прослежено через 690 лет и 21 поколение, выявив 14 живых потомков мужского пола. Историки Алессандро Веццози и Аньезе Сабато потратили десять лет на изучение записей, чтобы собрать воедино мужскую линию семьи да Винчи.

История началась с Микеле (который родился в 1331 году) и охватило пять семейных ветвей, в том числе ту, которая привела к его пра-пра-правнуку Леонардо (родившемуся в 1452 году).

Эта работа заполняет пробелы и исправляет ошибки в предыдущей генеалогической работе вокруг семьи да Винчи — и может дать информацию для будущих исследований ДНК Леонардо.

Среди 14 живых потомков — дети, фермеры, офисные работники, обойщик, продавец фарфора и даже художник, которые говорят, что гордятся родством с великим человеком.

85-летний Пауло Винчи охарактеризовал эту новость как «сюрприз и честь», когда услышал, что он действительно является родственником великого Леонардо.

Пауло сказал: «Леонардо — несравненный гений, и для меня большая честь разделить бесконечно малую часть его генетического наследия».

77-летний Бруно Винчи чувствовал себя «польщенным» — и не знал, как выразить свою радость словами, когда услышал новости. Он сравнил это с радостью прибытия в Нью-Йорк в 1964 году, когда он служил во флоте на борту военного корабля Impavido, и увидел Статую Свободы.

62-летний Джеованни Винчи также стал художником, но не думает, что имеет «что-то общее с Леонардо». Джеованни пошутил: «Может быть, за некоторые из моих работ Леонардо перевернулся в могиле, но остальным, я надеюсь, он гордится».

44-летний Милко Винчи также сказал, что первыми реакциями были «честь и безмерная гордость», но затем он почувствовал себя «маленьким и не готовым».

По словам исследователей, хотя у самого Леонардо не было детей, у него было целых 22 сводных брата. Команда проследила пять ветвей его генеалогического древа от отца Леонардо, сер Пьеро, и одного из его сводных братьев Доменико.

До 15-го поколения семьи исследователи собрали данные о более чем 225 различных лицах, составляющих генеалогическое древо да Винчи.

Ни один из ныне живущих потомков не живет в Винчи, тосканском городке, откуда родился Леонардо, но проживает в различных тосканских муниципалитетах — от Монтелупо-Фьорентино до Ластра-а-Синья и Версилии.

85-летний Пауло Винчи назвал эту новость неожиданностью и «источником большой гордости».

На вопрос, есть ли какие-либо документы о его происхождении, он объяснил: «Нет, эта тема никогда не обсуждалась в моей семье. Казалось невозможным, что это прямое происхождение. Около 60 лет назад, в возрасте 25 лет, во время посещения музея Винчи мне сказали, что моя семья произошла от семьи Леонардо. Но на этом все закончилось без каких-либо дальнейших исследований».

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