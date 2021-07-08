Анжелику Агурбаш вызывали в московскую прокуратуру по вопросу экстрадиции 12 8.07.2021, 8:21

25,008

Певица рассказала подробности.

Генпрокуратура Таракана направила в Россию требование о выдаче певицы Анжелики Агурбаш. В ведомстве сообщили, что в отношении певицы возбудили уголовное дело по нескольким статьям.

В среду, 7 июля, стало известно о том, что Анжелика Агурбаш была вызвана в московскую прокуратуру. Об этом сама артистка сообщила tut.by.

— Это обычная экстрадиционная проверка, так как в российскую прокуратуру пришли документы из Беларуси. Я дала свои показания и объяснения по сложившейся ситуации, — рассказала Анжелика Агурбаш.

Певица отметила, что у России нет оснований для ее экстрадиции, так как она является гражданкой РФ и уже 20 лет проживает в этой стране. Агурбаш добавила, что чувствует себя под защитой российского государства, уезжать в Европу не собирается, но тем не менее опасается диверсий и «всего, чего угодно со стороны Беларуси».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».