Белорусские тяжелоатлеты возвращаются из Токио без медалей 1.08.2021, 19:37

Пять Олимпиад подряд они привозили награды.

В первой попытке в рывке Дарья Наумова, выступавшая в категории до 76 кг, зафиксировала 103 кг. В остальных двух подходах не смогла завоевать вес в 107 кг. В итоге пятое место, передает nashaniva.com.

Таким образом белорусские тяжелоатлеты возвращаются с Олимпиады без медалей. Вчера неудачно выступил Евгений Тихонцев.

В Токио от Беларуси были только два тяжелоатлета: последствия допинговых скандалов.

До этого белорусы брали медали в тяжелой атлетике на пяти Олимпиадах подряд:

в Лондоне-2012 были две бронзы, в Рио-2016 два серебра, а в Пекине-2008 было золото Андрея Арямнова. Были награды в Сиднее-2000 и Афинах-2004.

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