Белорусские тяжелоатлеты возвращаются из Токио без медалей
- 1.08.2021, 19:37
Пять Олимпиад подряд они привозили награды.
В первой попытке в рывке Дарья Наумова, выступавшая в категории до 76 кг, зафиксировала 103 кг. В остальных двух подходах не смогла завоевать вес в 107 кг. В итоге пятое место, передает nashaniva.com.
Таким образом белорусские тяжелоатлеты возвращаются с Олимпиады без медалей. Вчера неудачно выступил Евгений Тихонцев.
В Токио от Беларуси были только два тяжелоатлета: последствия допинговых скандалов.
До этого белорусы брали медали в тяжелой атлетике на пяти Олимпиадах подряд:
в Лондоне-2012 были две бронзы, в Рио-2016 два серебра, а в Пекине-2008 было золото Андрея Арямнова. Были награды в Сиднее-2000 и Афинах-2004.