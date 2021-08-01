закрыть
1 августа 2021, воскресенье, 19:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские тяжелоатлеты возвращаются из Токио без медалей

  • 1.08.2021, 19:37
Белорусские тяжелоатлеты возвращаются из Токио без медалей

Пять Олимпиад подряд они привозили награды.

В первой попытке в рывке Дарья Наумова, выступавшая в категории до 76 кг, зафиксировала 103 кг. В остальных двух подходах не смогла завоевать вес в 107 кг. В итоге пятое место, передает nashaniva.com.

Таким образом белорусские тяжелоатлеты возвращаются с Олимпиады без медалей. Вчера неудачно выступил Евгений Тихонцев.

В Токио от Беларуси были только два тяжелоатлета: последствия допинговых скандалов.

До этого белорусы брали медали в тяжелой атлетике на пяти Олимпиадах подряд:

в Лондоне-2012 были две бронзы, в Рио-2016 два серебра, а в Пекине-2008 было золото Андрея Арямнова. Были награды в Сиднее-2000 и Афинах-2004.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Отправим Таракана забастовкой в нокаут
Отправим Таракана забастовкой в нокаут Артем Черников
Всенародная сцепка
Всенародная сцепка Ирина Халип
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников