«Это естественный износ!»: минчанка сдала квартиру одинокому мужчине, а выселяла троих человек и двух котов 14 10.08.2021, 9:55

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Скандальный случай произошел в Сухарево.

Абсолютное доверие нередко заканчивается большим разочарованием. В случае, если незаслуженного расположения добились квартиранты, к мукам душевным добавляются еще и серьезные материальные траты. Измерять ущерб и от пола до потолка намывать двушку, которая давно не видела швабры и пылесоса, сейчас приходится Людмиле, пишет onliner.by.

Почти пять лет назад минчанка сдала свежую и хорошо отремонтированную квартиру одинокому мужчине (это было обязательное условие), в 2021-м же выселять оттуда пришлось уже троих человек и двух котов, да еще и с большим скандалом. Убитый паркет, разломанный диван и расписанные любовными признаниями стены — это естественный износ или свинское отношение к чужой жилплощади?

Как и многие белорусы, давно разуверившиеся в силе любых валют и банковских вкладов, Людмила решила конвертировать свои честно заработанные деньги в «бетонометры». Поиск вариантов на вторичном рынке привел минчанку в Сухарево: новый дом, качественный ремонт, сделанный предыдущей собственницей, хорошая инфраструктура. В 2013 году сделка купли-продажи была оформлена. Тогда же Людмила начала сдавать свою «запасную» квартиру.

— Квартира эта хоть и двушка, но со специфической планировкой: одна комната проходная. То есть для семейной жизни не очень подходит. Поэтому, когда я публиковала объявления о сдаче, всегда указывала, что в качестве квартиранта рассматриваю только одного человека, лучше мужчину (по моим наблюдениям, они более опрятные и аккуратные в быту). Естественно, никаких домашних животных.

И довольно продолжительное время проблем с жильцами не возникало: сначала заселился бизнесмен, потом программист — все было идеально. После них ни пол, ни стены, ни уж тем более мебель не страдали, — с грустью вспоминает о первых жильцах Людмила.

Чуть менее пяти лет назад в жизни собственницы началась новая глава. На объявление о сдаче квартиры откликнулся молодой человек по имени Евгений, рассказал, какой он молодец, и убедил Людмилу заключить договор именно с ним. «Предупредил, что к нему иногда будет приходить девушка. Ну пусть приходит, чего уж там», — описывает договоренности минчанка. Однако в реальности 50 «квадратов» недолго оставались в статусе «для одинокого мужчины».

— Где-то через год, а может, и меньше эта девушка, о визитах которой предупреждал Евгений, стала жить в моей квартире. Как я об этом узнала? Instagram услужливо показал мне страничку квартиранта, я зашла и увидела на фото кошку, о которой речи вообще никогда не велось. Решила навестить квартиранта, договорилась с ним о встрече, прихожу, и выясняется, что живет не только кошка, но и девушка.

Заметила также, что к тому моменту диван уже был прилично ободран кошкой. Евгений начал слезно просить прощения, обещал все возместить и исправить. Сошлись на том, что он дает залог в размере $300 и живет дальше, а когда будет съезжать, компенсирует стоимость дивана (или его перетяжки), — описывает развитие событий Людмила, после которых, по-хорошему, уже надо было прощаться.

Был один человек — стало три

Минчанка вспоминает, что с первой официальной девушкой у квартиранта все же не сложилось. Спустя какое-то время ее заменила другая, причем тут уже все стало серьезно: не просто жизнь вдвоем, но и свадьба, беременность, роды. Новости о жизни квартиранта Людмила также узнавала из «инсты».

— Незадолго до рождения ребенка я напомнила Евгению, что квартира сдавалась одинокому мужчине, поэтому ему надо искать другой вариант для проживания семьей. Он заверил, что подождать надо буквально чуть-чуть: совсем скоро он купит собственную квартиру и переедет. И еще попросил зарегистрировать его на моей жилплощади, иначе они с женой якобы не смогут получать детское пособие или что-то такое. И я, представляете, согласилась — осенью прописала его к себе!

Однако ребенок родился, а все осталось на своих местах. Хуже того: начались бесконечные долги по оплате, $400 по курсу стали для него неподъемной суммой. Я входила в положение (хотя и не стоило этого делать): все-таки молодая семья, тяжело.

К тому же он клялся-божился, что дома, несмотря на присутствие ребенка, будет полный порядок, мол, он головой ручается.

При этом в квартиру меня аккуратно не пускал: всякий раз находил новый предлог: то ребенок болеет, то жена, то сам привезет деньги. А когда я приезжала непосредственно к дому, даже выскакивал в халате на улицу, мол, сейчас нельзя беспокоить: ребенок спит или что-то еще такое. Вообще, он играет в покер, поэтому изобразить на лице какую-то эмоцию для него не проблема — веришь и каждый раз ведешься, манипулирует он искусно, причем очень весело и непринужденно.

Когда задержка с оплатой стала нарастать (три месяца — не шутки), Людмила начала действовать решительнее. Насколько это возможно при ее мягком характере.

— Первый раз о необходимости съехать я сказала ему еще прошлой осенью. Но не подгоняла, давала время найти другую квартиру и спокойно собраться. Ребром вопрос поставила только весной. Сама не понимаю, почему столько ждала и терпела. Наверное, не хотелось ругаться.

Но, когда поняла, что человек просто пользуется моей добротой, решила: без лишних разговоров надо прощаться. Помню, как без предупреждения приехала и позвонила в квартиру. Евгений, видимо не ожидая, что это буду я, открыл дверь. И тут же выскочил в подъезд: давайте поговорим тут, не надо жену беспокоить. На это я сказала, что беспокоить будем.

Первое, что бросилось собственнице в глаза, — надписи и рисунки на стенах маркером. Покрашенные хорошей краской стены, считай, убиты.

— Это ужас. Маркер же ничем не смыть, он въедается до штукатурки! Я начала спрашивать, что это такое, а в ответ: не переживайте, мы все закрасим, это мелочи. И, самое главное, стали в проходе и дальше прихожей мне пройти не дают. Тогда я устроила настоящий скандал, сказала, чтобы они выметались.

23 мая опять приехала в квартиру. Уже с документами для последующего расторжения договора. Встретила квартиранта в подъезде, где он и подписал уведомление. То есть у него оставался месяц на то, чтобы собрать все свои вещи, убрать квартиру и переехать куда-то, — обозначает официальные сроки минчанка.

«За пять лет я $25 000 отдал»

Однако, как можно было догадаться, переезда не случилось. 23 июня квартирант рассказал Людмиле, что ему еще надо отремонтировать наличники и докрасить стену. В общем, в следующий раз стороны увиделись 27 июня. Тогда же хозяйка метров узнала, что на ее жилплощади обосновались не только трое человек, но и два кота.

— Не скрою: я приехала, будучи на нервах, и устроила грандиознейший скандал. Жены с ребенком не было, поэтому я себя не сдерживала. Еще больше я сказала, когда увидела, в каком состоянии квартира. Прежде всего там стояла жуткая вонь — не знаю, что они делали, но запах был отвратительный.

В ванной текла сантехника, но, вместо того чтобы ее отремонтировать, они просто подставили тазик. Но даже он не всегда спасал, поэтому бамбуковые коврики, которые лежали на полу, прогнили.

Пошли на лоджию, а там, прокисшие, лежат три моих шерстяных ковра. Квартирантам они оказались не нужны, поэтому они их выперли на балкон, а то, что туда дождь попадает, — неважно, не их же вещи.

Во всех комнатах на стенах были наклеены наклейки, которые снимались только вместе с краской, так как клей въелся за эти годы.

Деревянная кровать оказалась вся изодрана кошками. Как и дверные наличники вместе с уплотнительными резинками на окнах и лоджии.

Матрас ободран котами и весь в следах мочи. Причем прикрыть это все пытались покрывалом. Когда я его сняла и спросила, что это такое, Евгений мне ответил: это «естественный износ». А подстелить ребенку специальные пеленки нельзя было? А ваш личный матрас выглядел бы точно так же через пять лет?

Пыль там, такое ощущение, вообще никогда не вытирали, особенно за стеллажами и другой мебелью: клубы шерсти, грязь, остатки еды, даже живность — всё там. Как они ребенка растили в такой грязи?

Что делали с диваном, чтобы так его разломать, я даже не представляю.

Шведская паркетная доска убита, восстанавливать ее никто не берется, потому что это долго, муторно и дорого для меня. У меня чуть разрыв сердца не случился.

На все мои претензии Евгений отвечал: «Это нормально, а что вы хотели — мы тут жили. Я за пять лет $25 000 заплатил». С таким подтекстом, что раз он платил, значит, имеет право все тут довести до состояния «разобрать и выкинуть». Причем, по моим впечатлениям, когда он жил один, в квартире было чище и аккуратнее, чем когда в его жизни появилась женщина.

Но даже это не было концом злоключений. От соседей минчанка узнала, что ее жильцы часто приглашали гостей и устраивали сеансы массового курения кальяна в подъезде.

— Я понимаю, что люди никогда не сталкивались с дорогим ремонтом: она из деревни, он тоже — ни кола ни двора, но, по-моему, надо ценить чужие вещи при любом раскладе. А тут такое отношение: не свое — не жалко.

По итогу Евгений еще и денег остался мне должен: не заплатил за два месяца аренды плюс за нанесенный ущерб. При этом сам мужчина считает, что ущерба на $700, не больше. Да там только штор на $500 (с трех окон) плюс выломанные ролл-шторы и карнизы.

Но самое неприятное, что я не могу заставить его выписаться: посылает меня, и все, заблокировал все номера. Я пыталась воздействовать на него через жену, но она написала мне: «это не ваше дело».

В смысле? Человек прописан в моей квартире — и это не мое дело! Придется через суд и милицию решать этот вопрос.

История закончилась тем, что Евгений написал две расписки: одну о долге за аренду жилья и вторую за порчу имущества. Долг по первой мужчина уже погасил, по второй возможность выплаты 4200 рублей по доброте душевной Людмила растянула до марта 2022 года. Будут эти деньги выплачены или нет — покажет только время.

— После всего этого я прихожу к выводу, что собственник у нас вообще не защищен. Да, в суде дело я, скорее всего, выиграю, но как взыскать деньги? Если у человека за душой ничего нет, кто и как будет эти суммы выбивать? — переживает Людмила, которой еще предстоит повоевать за свое спокойствие.

Что с этим делать?

Onliner пытался связаться с Евгением, чтобы узнать его видение ситуации, но по номеру молодого человека с нами был готов общаться только автоответчик, на котором и было оставлено подробное сообщение. Пока Евгений на связь не вышел, но мы всегда готовы дополнить статью изложением его точки зрения. А пока послушаем, что скажет юрист.

— Чтобы обезопасить себя от негативных последствий, квартиру (комнату) необходимо сдавать в аренду, заключив письменный договор найма жилого помещения, в котором, наряду с другими существенными условиями, следует зафиксировать точное состояние квартиры (обои, ламинат, потолок, бытовую технику, мебель и пр.). Это поможет в случае необходимости доказать, что состояние помещения ухудшилось за время проживания в нем квартиросъемщика.

Кроме того, чтобы легче было определить размер ущерба, можно указать в договоре примерную стоимость материалов. Надо помнить, что возместить вред за порчу имущества можно в том случае, если это имущество указано в договоре (приложении к нему) и удостоверено подписями сторон (ст. 14, п. 1 и 2 ст. 364 ГК). Поэтому описать нужно все имущество в квартире, за порчу которого вы захотите получить возмещение.

Еще один способ обезопасить себя — включить в договор условие о залоге (п. 2 ст. 391 ГК). Залог — это та сумма, которую владелец квартиры возьмет у квартиросъемщика в случае повреждения имущества, неуплаты «коммуналки» и т. д. Если же квартира либо находящееся в ней имущество повреждено и квартиросъемщик добровольно не возместил причиненный ущерб, владелец вправе рассчитывать на его возмещение (п. 1 ст. 290; п. 1 ст. 933 ГК).

Также собственнику необходимо предварительно вызвать представителей ЖЭС (ТС) для составления акта обследования жилого помещения, где надо зафиксировать имеющиеся повреждения, а затем — дефектного акта, в котором будет указано, какие ремонтно-строительные работы необходимо будет произвести (их вид, объем, качество и виды материалов отделки и пр.). Затем на основании дефектного акта составят смету ремонтно-строительных работ.

В части поврежденной бытовой техники, мебели доказательствами могут быть заключения эксперта о причинах поломки, справки о стоимости, калькуляции о стоимости затрат на восстановительный ремонт и пр.

Можно обратиться в правоохранительные органы с заявлением по факту повреждения или уничтожения имущества. По заявлению работники милиции проведут проверку, материалы которой, независимо от ее результатов, могут быть представлены затем суду в качестве подтверждения обоснованности требований.

Таким образом, при отказе квартиросъемщика в добровольном порядке возместить расходы следует обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении стоимости ущерба, причиненного арендуемой квартире (ст. 933 ГК — «Общие основания ответственности за причинение вреда»). Образцы заявления можно найти в интернете на сайтах организаций, оказывающих юридические услуги, либо обратиться для его составления к адвокату (расходы на помощь адвоката затем можно взыскать с ответчика).

К заявлению следует приложить договор аренды, акты сдачи и приема квартиры, фотографии квартиры до аренды (если есть) и после, заключения эксперта-оценщика, чеки, квитанцию об оплате госпошлины (пять процентов от цены иска, но не менее двух базовых величин).

При подаче иска в суд можно привлечь третьих лиц, свидетелей или сотрудников агентства недвижимости, которые смогут устными показаниями (а также фото) подтвердить состояние квартиры в момент ее передачи арендатору.

Учитывая поведение квартиранта, героине придется обратиться в суд (по месту своего жительства) с исковым заявлением о снятии его с регистрационного учета.

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