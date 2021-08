Белорусская бегунья Тимановская стала спортсменкой команды польского концерна Orlen

Cieszymy się, że Kryscina Cimanouska dołączyła do Grupy Sportowej ORLEN i naszych medalistów z #Tokyo2020. Liczymy na to, że za chwilę Kryscina wróci do sportowej rywalizacji. Wspieranie sportu to budowa silnej globalnej marki ORLEN, ale też realizacja ważnych funkcji społecznych pic.twitter.com/kp9PtyLc7d