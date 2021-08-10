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Белорусская бегунья Тимановская стала спортсменкой команды польского концерна Orlen

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  • 10.08.2021, 17:44
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Белорусская бегунья Тимановская стала спортсменкой команды польского концерна Orlen

Спортсменка должна скоро вернуться к спортивным соревнованиям.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская стала членом спортивной команды польского энергетического концерна Orlen. Об этом говорится в его твиттере.

«Надеемся, что Кристина скоро вернется к спортивным соревнованиям. Поддержка спорта означает не только создание сильного глобального бренда Orlen, но и выполнение важных социальных функций», — заявил гендиректор концерна Даниэль Обайтек.

Напомним, белорусский спортивные функционеры силой пытались вывезти легкоатлетку из Токио, где проходили Олимпийские игры.

Тимановская рассказала журналистам, что боится лететь в Беларусь, и попросила политического убежища в Европе. Впоследствии бегунья получила польскую гуманитарную визу, вечером 4 августа она прилетела в Варшаву.

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