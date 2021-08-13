«И дрель жужжит на МКС …»12
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 13.08.2021, 12:22
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«Работайте, работайте!», как говорил персонаж известного фильма.
NASA формирует группу для расследования инцидента с модулем «Наука», хочет дать комплексную оценку воздействий на МКС непреднамеренного срабатывания его двигателей:
«Группа сосредоточится на анализе имеющихся данных, сотрудничестве с нашими российскими коллегами для получения любой информации, необходимой для оценки, и координации с другими международными партнерами».
Подход деловой – спокойный и уважительный.
Но «российские коллеги» уже нанесли превентивный пропагандистский удар – вспомнили историю 2018 года с дырками, просверленными на МКС.
«Высокопоставленный источник в космической отрасли», на который ссылается ТАСС, выдал версию, что «сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля «Союз МС», на Земле это было сделать невозможно.
Хорошо. У «Роскосмоса» было три года, чтобы расследовать инцидент. Где официальные результаты? Их нет. Вместо этого ТАСС публикует анонимки и версии. «Работайте, работайте!», как говорил персонаж известного фильма.
Telegram-канал «СерпомПо»