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«И дрель жужжит на МКС …»

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 13.08.2021, 12:22
  • 3,974
«И дрель жужжит на МКС …»

«Работайте, работайте!», как говорил персонаж известного фильма.

NASA формирует группу для расследования инцидента с модулем «Наука», хочет дать комплексную оценку воздействий на МКС непреднамеренного срабатывания его двигателей:

«Группа сосредоточится на анализе имеющихся данных, сотрудничестве с нашими российскими коллегами для получения любой информации, необходимой для оценки, и координации с другими международными партнерами».

Подход деловой – спокойный и уважительный.

Но «российские коллеги» уже нанесли превентивный пропагандистский удар – вспомнили историю 2018 года с дырками, просверленными на МКС.

«Высокопоставленный источник в космической отрасли», на который ссылается ТАСС, выдал версию, что «сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля «Союз МС», на Земле это было сделать невозможно.

Хорошо. У «Роскосмоса» было три года, чтобы расследовать инцидент. Где официальные результаты? Их нет. Вместо этого ТАСС публикует анонимки и версии. «Работайте, работайте!», как говорил персонаж известного фильма.

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