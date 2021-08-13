The Economist: Германия вступает в новую эру 13.08.2021, 13:35

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Кто заменит Ангелу Меркель на посту канцлера?

Выборы в Германии, которые состоятся 26 сентября, предвещают новую эру для страны. Ангела Меркель, которая была канцлером 16 лет, готовится передавать власть будущем преемнику. Трудно с уверенностью спрогнозировать, кто заменит ее на посту канцлера, пишет The Economist (перевод — zn.ua).

Традиционные крупные партии, христианские демократы Меркель вместе с их баварскими коллегами (ХДС / ХСС) и левоцентристские социал-демократы (СДПГ), могут получить меньшую поддержку, а коалиции часто преодолевают деление. Это затрудняет прогноз относительно следующего правительства, даже если опросы точно соответствуют результатам выборов, а это часто не так.

The Economist разработал модель, которая охватила опросы и другие данные прогнозов. Анализ проводит тысячи моделируемых выборов и оценивает наиболее вероятные результаты и шансы различных коалиций «захватить» большинство.

Модель аналитиков показывает, что три «комбинации» имеют правдоподобные шансы получить более половины мест в Бундестаге. Это коалиция ХДС / ХСС, Зеленых и Свободной демократической партии (СвДП). Второй вариант: коалиция Зеленых, СвДП и СДПГ (Социал-демократическая партия). Наименее вероятным выглядит третий вариант, коалиция ХДС / ХСС и Зеленых.

Такой прогноз ярко демонстрирует, насколько неопределенными остаются выборы. Избиратели не только не уверены относительно победителя, многие даже не полностью понимают, за что на самом деле выступают политические силы.

Предвыборная кампания была слишком поверхностной, избегала серьезных политических дебатов, сосредотачиваясь вместо этого только на сильных и слабых сторонах лидеров партий. В критический момент своей истории граждане Германии не получили четкого выбора направления.

Стратегически такая предвыборная осторожность понятна. Ни один из кандидатов от крупных партий не является несомненным «любимцем» народа. Армин Лашет от ХДС / ХСС получил поддержку своей партии, позиционировав себя как благородный кандидат от партии на пост канцлера, и предвыборная кампания подтвердила его репутацию сдержанности.

Кандидат от Зеленых Анналена Берберк получила короткий всплеск одобрения в апреле, но плохо справилась со скандалом с плагиатом и с тех пор стала слишком сдержанной. Кандидат от СДПГ Олаф Шольц имеет большую поддержку избирателей, но немцы не так активно поддерживают его партию. Это может быть связано с тем, что СДПГ провела восемь лет в качестве «младшего партнера» в большой коалиции с Меркель.

Политические партии Германии должны четко определить свою позицию. Паводки в июле привели к острой необходимости усиления политики сдерживания изменения климата - сфера, где Германия с ее огромной автомобильной промышленностью и угольными электростанциями столкнулась с большими проблемами.

Германии будет трудно поддерживать свои экономические отношения с Китаем, который много стран Запада считают стратегическим конкурентом. Отношения с Россией колеблются между решительностью, которую Меркель показала после вторжения РФ в Крым, и «политикой прагматизма», которую она проводила вокруг газопровода «Северный поток-2». Взгляды Германии на план восстановления Европейского Союза после пандемии COVID-19 маскируют глубокие разногласия относительно общих европейских расходов и долгов.

Во всех этих вопросах стороны имеют реальные разногласия. Зеленые хотят перехода к климатической нейтральности, жесткой позиции в отношении Китая и России и большего единства Европы. ХДС / ХСС хотят дать время бизнесу приспособиться к «низкоуглеродной экономике» и сбалансировать внешнеполитическую независимость от Китая с помощью экономического сотрудничества. СДПГ хочет оставаться подальше от «иностранных споров».

Избиратели знают немного об этих различиях. Опасность заключается в том, что коалиция, которая станет следующим правительством Германии, не сможет найти общий язык по принятию жизненно важных политических решений.

«Политическая тишина» и секретность не может получить благосклонность избирателей. Два новых опроса, которые появились на этой неделе, показали неблагоприятные результаты для Лашета и ХДС / ХСС. Лидеры немецких партий, вероятно, считают, что, не обращая внимания на все политические разногласия, они защищают себя. Но эта стратегия точно не гарантирует безопасности ни сегодня, ни в долгосрочной перспективе, резюмирует издание.

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