Зимбабвийское наследие Шеймана: за какие проекты платит Беларусь 4 16.08.2021, 14:09

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Виктор Шейман и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва

На прошлой неделе правительство разрешило неназванным белорусским инвесторам вложить 125,5 миллиона долларов.

Зимбабве последние несколько лет была важным направлением белорусских интересов в Африке. Так, в 2018 году управляющий делами президента, а по совместительству и куратор проектов «на дальней дуге» Виктор Шейман побывал в Зимбабве как минимум дважды. Вскоре после этого он отчитался, что подписал контрактов на 60 миллионов долларов.

В 2019 году в течение трех дней в Беларуси гостил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Вскоре после этого Шейман в очередной раз прибыл с визитом к африканскому партнеру. Итогом всех этих встреч стала договорённасть создать совместную белорусско-зимбабвийскую строительную компанию, солнечную электростанцию, совместную логистическую компанию, транспортный хаб — «сухой порт», и агрокомплекс с 10 тысячами гектаров земли. Сумма всех подписанных соглашений оценивалась в 350 миллионов долларов.

В 2021 году Виктор Шейман покинул пост управляющего делами президента. Но Александр Лукашенко попросил его и дальше курировать проекты на «дальней дуге» — в Африке и Южной Америке. Что стало с громкими проектами на 350 миллионов в Зимбабве? «Еврорадио» проследило их судьбу.

Солнечная электростанция на 125,5 миллиона долларов

На прошлой неделе правительство Зимбабве разрешило неназванным белорусским инвесторам вложить 125,5 миллиона долларов в строительство солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт недалеко от столицы страны. Проект будет реализован на 25-летней основе. Электростанция будет независимым производителем энергии, у которого будет соглашение о закупке электроэнергии с государственной зимбабвийской компанией по передаче и распределению электроэнергии. Станцию планируют разместить в городке Нортон в 40 километрах от столицы Зимбабве — Хараре.

При этом уточняется, что реализация проекта зависит от подписания Соглашения об избежании двойного налогообложения и двусторонних соглашений о защите и поощрении инвестиций между правительствами Зимбабве и Беларуси.

Еще в 2018 году Виктор Шейман заявлял, что власти Зимбабве попросили «помочь построить электростанцию на солнечных панелях». А во время визита в 2019 году Шейман рассказывал, что Беларусь планирует создать в Зимбабве строительную компанию, которая будет заниматься строительством солнечной электростанции мощностью в 100 мегаватт, а также сопутствующей инфраструктуры — дорог и электросетей.

Агрокомплекс на 10 тысяч гектаров

11 февраля 2019 года газета «СБ. Беларусь сегодня» сообщила, что Беларусь получила угодья в Зимбабве — для реализации масштабного сельскохозяйственного проекта с выращиванием риса, пшеницы, сои и создания молочной фермы в тысячу коров, которых планировалось завезти из Новой Зеландии.

Через два дня в издании My zimbabwe news появилась статья о том, что эксперты из Минска находятся в африканской стране. Инвесторы-белорусы «проявили интерес» к освоению участка в 10 тысяч гектаров земли около городка Канемба в районе Мбире.

В 2020 году новая делегация белорусских чиновников прибыла для осмотра предложенных земель. Эксперты из Министерства сельского хозяйства Беларуси и Управления делами президента посетили с рабочим визитом Зимбабве. Об итогах не сообщалось.

Как стало известно от Минсельхоза — проект курируется Управляющей компанией холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента Республики Беларусь». Специалисты министерства лишь оказывают помощь в консультировании и экспертной поддержке.

На официальные запросы в Управляющей компании холдинга «Агропромышленный холдинг Управления делами Президента» никто не ответил.

Каждому фермеру по трактору

Параллельно с этим разворачивалась компания по поставке сельхозтехники и созданию сервисного центра. А также обучению зимбабвийцев работе на белорусской технике.

Официально этим занимается компания Bison Agro Machinery, которая является представительством компании Александра Зингмана AFTRADE — официального поставщика всей белорусской техники в Африку.

Связь Зингмана с белорусскими властями неоднократно подтверждалась, да они и сами не скрывают этого. Так, полеты государственных делегаций и визиты Шеймана в Африку совершаются на самолете Зингмана, да и сам он нередко участвует в таких поездках, плюс к этому — Зингман почетный консул Зимбабве в Беларуси.

Поставки техники

В 2020 году было поставлено 479 тракторов, 40 комбайнов, 208 сеялок, сажалок и прочих рассадопосадочных машин и еще 140 различных машин для уборки урожая. Все это на общую сумму в 21 миллион 242 тысячи долларов.

В сентябре 2020 года президент Зимбабве Мнангагва ввел в эксплуатацию Белорусский комплекс механизации стоимостью более 58 миллионов долларов США в Институте сельскохозяйственного машиностроения в Хатклиффе около Хараре.

А уже в октябре 2020 года открывается учебный центр для обучения местных фермеров техническим навыкам и обращению с белорусской техникой, а также обучения зимбабвийцев на должности по ремонту сельхозтехники и ее обслуживанию. Там же открывают комиссионный магазин белорусской сельскохозяйственной техники.

Все это курирует Bison Agro Machinery — официальный представитель всех ведущих белорусских производителей сельхозтехники, транспортных средств и автобусов и входящая в группу компаний AFTRADE, принадлежащую Александру Зингману.

Зимбабвийское издание The Herald сообщает, что правительство инвестировало более 100 миллионов долларов в механизацию фермерских хозяйств, чтобы защитить страну от климатических изменений. В компании Bison Agro Machinery заявили, что намерены инвестировать в сельскохозяйственный сектор Зимбабве и поддержать программу механизации фермерских хозяйств.

В том же издании The Herald упоминается, что Александр Зингман, выступая во время экскурсии по учебному центру своей компании в Хараре, рассказал, что у компании есть собственный склад, который может обслуживать более 8000 различных типов оборудования. А сервисный отдел компании состоит из 25 местных зимбабвийских высококвалифицированных специалистов.

Белорусские техники были отправлены в Зимбабве на год для обучения фермеров современным методам ведения сельского хозяйства. Помимо сельскохозяйственной техники, будут также обслуживаться автобусы, зерноуборочные комбайны, тракторы и другая техника из Беларуси.

Банковские схемки

Откуда на это деньги? На многие проекты, в том числе на экспорт белорусской техники в Зимбабве, Банк развития Беларуси выделяет кредитные линии международным африканским банкам. Как это работает? Схема проста.

Сперва это делалось через соглашения с Африканским экспортно-импортным банком. Так, в 2016 году между банками был заключён меморандум о совместном финансировании поставок белорусской техники и оборудования в 41 страну Африки.

Но уже в 2018 году Банк развития Беларуси стал одним из акционеров Банка развития и торговли Африки (Eastern and Southern African Trade and Development Bank). Тогда же белорусским банком было подписано базовое кредитное соглашение на предоставление панафриканскому коллеге кредитной линии в размере 70 миллионов долларов.

Через Eastern and Southern African Trade and Development Bank была закреплена инфраструктура экспортного финансирования поставок продукции белорусских предприятий на рынки Африки. В 2019 году кредитную линию расширили до 150 миллионов. В 2020 году стало известно, что Банк развития Беларуси вложит больше $100 млн в модернизацию горнодобывающей и сельскохозяйственной отраслей Зимбабве.

«В результате взаимодействия с нашими коллегами из панафриканского банка Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB) в Зимбабве профинансированы поставки [в 2020 году. — ред.] более 350 тракторов МТЗ, 120 сеялок «Лидагропроммаш», 20 комбайнов «Гомсельмаш», а также грузовой техники МАЗ», — заявил глава правления Банка развития Беларуси Андрей Жишкевич. Благодаря этому экспорт в Зимбабве составил 24 миллиона долларов в 2020 году.

«Сухой порт», логистическая компания и новая инфраструктура

Если по проектам агрокомплекса, электростанции и поставки различной техники есть какие-то подвижки и обсуждения и принимаются какие-то решения, то с остальными идеями не все так хорошо.

Так, совместная логистическая компания и гигантоманский проект «сухого порта» с новыми автомобильными дорогами и железнодорожной инфраструктурой, которая должна была связать морские порты Мозамбика с неморскими странами южной Африки, — до сих пор так и остались прожектами на словах. Никакой реализации они пока не получили.

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