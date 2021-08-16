Раскрыта тайна постройки египетской пирамиды Хеопса 13 16.08.2021, 15:35

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Ученые из Франции и США провели сенсационное исследование.

Специалисты из Франции и США провели очередное исследование и установили, что для строительства всем известной пирамиды Хеопса использовался цемент, а не огромные каменные блоки, как считалось ранее. Резные блоки применялись только для того, чтобы возвести цоколь и сделать облицовку постройки, сообщает planetanovosti.com.

Применение цемента для строительства пирамиды позволяет объяснить то, почему некоторые из блоков настолько хорошо подходят друг другу. Данный материал имеет способность со временем оседать и принимать форму того блока, который находится снизу. Впервые такая теория появилась еще в 70-х годах прошлого столетия и была она предложена французским химиком Жозефом Давидовичем.

Ученый провел анализ состава материала из пирамиды и тех камней, которые находились рядом. Он был очень похож, но все же отличия присутствовали. Также ему удалось доказать, что из известкового раствора можно создать цемент и он будет иметь идентичный химический состав тем образцам, которые ранее были им изучены.

Если учитывать предложенную теорию, то мягкий известняк, который содержал достаточно много каолина, добывался недалеко от плато Гиза. После этого его замачивали в огромных лужах, возникавших благодаря Нилу, чтобы он превратился в суспензию. Дальше в материал добавляли диатомитовую землю, известь или же бикарбонат натрия и ждали, пока полностью испарится вода. Готовый цемент засыхал спустя пару дней после таких манипуляций.

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