Как семья из Волковыска восстановила хутор и построила домик для сна на пчелиных ульях 24.08.2021, 11:34

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Говорят, что все сами сделали, своими руками.

Уехать в глубинку, в тишину, которую прерывает только шелест листьев на деревьях, отложить телефон особенно хочется в последнее время. Realt.by нашел идеальное место для этого — усадьба с говорящим названием «В хуторской тиши». Находится она в 10 километрах от Волковыска. Приезжать сюда нужно не только за особой атмосферой уединения, но и чтобы поспать на ульях с пчелами и укрепить здоровье, в том числе ментальное.

«90-летняя бабушка, которая продала хутор, еще помнит, как дома строил отец»

Людмила и Василий в браке 35 лет, а все так же молоды душой, большие энтузиасты и одновременно скромники. Их деды и прадеды были пчеловодами, и пара решила пойти по стопам предков — сделать собственную пасеку. В 2014 году им приглянулся хутор под Волковыском, где они живут, с участком в 30 соток, тремя нежилыми старыми хатами и вековыми липами.

Историю хутора новоиспеченные хозяева узнали от бабушки, которая прожила здесь всю жизнь, а в прошлом году отпраздновала 90-летие. Чаепитие в честь нее устроила на усадьбе ее большая дружная семья.

Уникальность в том, что названий у места несколько. Хутор официально относится к деревне Вишневичи, в двух километрах отсюда. Иное название хутора Гумбишки. А как считают хозяева, исконное название — Борисы.

— Когда мы взяли участок, несмотря на запущенное состояние, поняли, что это кусочек рая на земле. Аура здесь хорошая, как говорят наши туристы. А все потому, что жили здесь добрые люди. Свое название хутор берет от дальнего рода Борисевичей с тремя сыновьями, для которых и были возведены три дома. Так вот бабушка еще помнит, как отец строил эти дома, — рассказывает Людмила и проводит по владениям.

Bсе сами сделали, своими руками и средствами.

«Поначалу я с женой спорил в хозяйских вопросах, а потом понял, что она лучше чувствует красоту и видит перспективу»

— Обратите внимание, какие здесь растут высокие липы. Известно, первые 20 лет жизни дерево нектар не дает. Этим деревьям больше века, и наши пчелки их опыляют, — показывает Людмила.

Они с мужем никогда до этого не работали с пчелами. В детстве наблюдали за дедушками, но не участвовали, а мед любили всегда. Эту любовь они несут до сих пор. Долгие годы покупали мед у знакомых, которые однажды посоветовали: почему бы не сделать свою пасеку.

Еще до покупки хутора купили первый улей, который обошелся в 100 долларов. Но вскоре те же знакомые показали Василию, как соорудить улей самостоятельно. Итак, пчеловод с 40-летним стажем Анатолий Жилинский, «наставник», как называет его Василий, помогал делать первые шаги.

Для строительства домиков для пчел понадобился среди прочих инструментов и штангенциркуль. Улей должен быть сделан с точностью до миллиметра. В первый сезон пчелы не прижились, но хозяев это не остановило. Как они говорят, теперь пчелы «выездные» — живут неподалеку в лесу в 14 ульях на прицепе, который сделал Василий.

— Мы с женой как два непоседы. Поначалу я с ней спорил в хозяйских вопросах, а потом увидел, что у нее лучше получается стратегически мыслить, представлять картинку. Она чувствует красоту и перспективу. Вот и решил, что пусть она будет мозговым центром, а я руками, — говорит Василий.

Домик для сна на ульях. Как это работает?

Первое сооружение, с которого и началась история агроэкоусадьбы — это домик для сна на ульях с пчелами.

— В семье были проблемы со здоровьем. Мы загорелись идеей построить такой домик у нас на участке, изучили тему. Институт в Киеве глубоко исследовал такой способ коррекции здоровья. В научной базе подробно описано апитерапевтами, каким должен быть домик, показания к такой процедуре, как правильно дышать, — вспоминает Людмила.

Домик сам по себе небольшой. Внутри два спальных места/лежака, под каждым из которых по два улья, и летом в каждом улье до 100 тысяч пчел. Хозяйка объясняет, что для начала необходимо провести тест и полежать до 15 минут. Сначала непривычно — шум, похожий на прибой или шелест листьев.

— Это старый и позабытый метод оздоровления. Биополе здорового человеческого организма и пчелы совпадают. Они вас чувствуют, когда вы ложитесь, и начинают с вами «работать», отдавать свое тепло. Энергетика биополя человека после сеанса в апидомике повышается в 5 раз. Такое взаимодействие улучшает кровообращение, повышает иммунитет, ускоряет обмен веществ и нормализует сон. Однако есть противопоказания — злокачественные опухоли, аллергия, туберкулез и другое.

Домик можно посещать с середины мая до конца сентября в зависимости от погоды. Многие туристы, в том числе из других стран, приезжают сюда в большей степени из-за пчел. Хозяева говорят, что рекомендуется 10−20 сеансов.

«Получился деревенский дом, но со всеми удобствами»

О домике начали узнавать все больше людей. Однако людям негде было переночевать и поесть. Людмила и Василий официально оформили агроусадьбу и по комнате начали восстанавливать дом. Так он выглядел:

— Не было крыльца, террасы. Полы на веранде были земляные, в отдельном месте был прогнивший кусочек стены, в двух комнатах пол полностью заменили, в оставшихся отреставрировали, двери также пришлось заменить. Над ремонтом долго думали, и решили использовать самые простые материалы, чтобы получился деревенский дом, но со всеми удобствами и сохранением его исконного вида и самобытности. Стены обшили необрезной доской, потолки укрепили. Из горбыля сделали карнизы. В доме сохранилась старая печь, мы ее восстановили. На камин специально не ставили дверцу, чтобы был виден огонь и слышен треск бревен, — делает для нас рум-тур Людмила.

Василий своими руками делал все кровати. Для них купили ортопедические матрасы. В доме на все оконные проемы установлены деревянные стеклопакеты с москитными сетками.

— Наши мамы и бабушки были большими рукодельницами. Половики, покрывала и национальные костюмы из натурального льна — все их работа. Я даже помню их ткацкий станок. Этому платью уже 100 лет, — показывает хозяйка.

В доме печное отопление. Но Людмила говорит, что уже подготовлен проект под электрификацию с возможностью реализации в доме.

В 2018 году они выиграли в конкурсе Белагропромбанка на лучшую агроусадьбу года в номинации «Народный выбор» из-за домика для сна на пчелах. И бюджет вложили в пристройку с санузлом.

«Мы продвигаем бренд хутора как место для отдыха семьи»

— Мы сами и не додумались бы, наверное, сделать все так, как есть сейчас. Сын помогал в работе с пчелами с малого, когда с папой вместе изготавливал ульевые рамки, а в последующем и с другими работами по хутору. Дочь создала сайт агроусадьбы, ведет соцсети, вместе прорабатывали дизайн. Мы, как команда, постоянно думаем над новыми идеями по развитию агроусадьбы.

На развитие подталкивали и гости. Девушка из Минска отдыхала здесь неделю. Как выяснилось, она изучает птиц, и заметила здесь множество видов. Открыла для хозяев совершенно другой мир, показала гнезда. А затем прислала список названий птиц, которых нашла. Дочь Людмилы придумала сделать стенд, где изображены эти птицы и на котором можно послушать запись их пения через QR-код.

Вместе с ремонтом дома обустраивали одновременно и территорию с зонами отдыха, постоянно их расширяя. Так появилась большая беседка на 20 человек. С печью, мангалом и казаном на 12 литров, а также небольшой огород, экологически чистыми дарами которого хозяева с радостью делятся с гостями.

— Мы продвигаем бренд хутора как место досуга для всей семьи, где каждому ее члену есть чем заняться. Так, мы предоставляем для гостей не только возможность переночевать на настоящем белорусском хуторе, что само по себе удивительно интересно и загадочно, так и отведать белорусские блюда и не только, и активно провести отдых в нашей хуторской тиши за теннисным столом, на гамаках, используя различный спортинвентарь, и настольные игры. А чтобы деткам не было скучно, соорудили качели и игровую площадку. Для наших гостей стараемся сделать все, чтобы они отдыхали душой и телом.

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